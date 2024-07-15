Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нардепа Задорожнього виключили з партії "Слуга народу" — що він накоїв arrow

Нардепа Задорожнього виключили з партії "Слуга народу" — що він накоїв

15 липня 2024 23:56
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу" — подробиці
Народний депутат Микола Задорожній. Фото: facebook.com. mykola.zadorozhnij
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Народного депутата України Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу". Політика підозрюють у вимаганні хабаря на суму 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання в ремонті об’єктів інфраструктури в Сумській області. 

Про це "Слуга народу" повідомила в Facebook у понеділок, 15 липня.

Читайте також:

Задорожнього виключили з партії

"15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга Народу", на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього. Правоохоронні органи оголосили йому підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України", — зазначили депутати.

В чому підозрюють Миколу Задорожнього
Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки "Слуги народу"

Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що також призупинили членство Задорожнього у парламентській фракції політсили. За її словами, фракція засуджує корупцію та вважає, що всі, хто вдається до неї, має бути покараний. Також там виступають за повне й об'єктивне розслідування інциденту, причетним до якого може бути Задорожній. Якщо його вину доведуть, він має понести відповідальність за законом.

"На час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює", — наголосила Палійчук.

Чому Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу"
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Юлії Палійчук

В чому підозрюють Задорожнього

За даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, Задорожній підозрюється в вимаганні 3,4 млн грн. У березні 2024 року він вимагав хабар у голови сільради в Сумській області за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі. Задорожній, як стверджують НАБУ і САП, вимагав 10% від суми контракту, а ще 4% для місцевих правоохоронців.

Раніше Задорожній потрапив у скандал під час зустрічі з лісниками Сумської області. Він поїхав до звільненого від окупації Тростянця в светрі з літерою V, яка є символом російського вторгнення.

Інші корупційні скандали в Україні

Нагадаємо, що нещодавно НАЗК виявило в декларації колишнього начальника відділу митного оформлення Одеської митниці за 2022 рік майна на мільйони гривень

Також ми писали, що СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею паливом.

корупція хабар Слуга народу розслідування підозра народні депутати

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня