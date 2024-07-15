Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу" — подробиці

Народний депутат Микола Задорожній. Фото: facebook.com. mykola.zadorozhnij

Народного депутата України Миколу Задорожнього виключили з партії "Слуга народу". Політика підозрюють у вимаганні хабаря на суму 3,4 мільйона гривень за неперешкоджання в ремонті об’єктів інфраструктури в Сумській області.

Про це "Слуга народу" повідомила в Facebook у понеділок, 15 липня.

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Задорожнього виключили з партії

"15 липня відбулося засідання дисциплінарної комісії політичної партії "Слуга Народу", на якому було ухвалено рішення виключити з лав партії народного депутата Миколу Задорожнього. Правоохоронні органи оголосили йому підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 368 та ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України", — зазначили депутати.

Скриншот повідомлення з Facebook-сторінки "Слуги народу"

Речниця партії Юлія Палійчук повідомила, що також призупинили членство Задорожнього у парламентській фракції політсили. За її словами, фракція засуджує корупцію та вважає, що всі, хто вдається до неї, має бути покараний. Також там виступають за повне й об'єктивне розслідування інциденту, причетним до якого може бути Задорожній. Якщо його вину доведуть, він має понести відповідальність за законом.

"На час розслідування членство Миколи Задорожнього у фракції буде призупинено, а також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, в якій він працює", — наголосила Палійчук.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу Юлії Палійчук

В чому підозрюють Задорожнього

За даними Спеціальної антикорупційної прокуратури, Задорожній підозрюється в вимаганні 3,4 млн грн. У березні 2024 року він вимагав хабар у голови сільради в Сумській області за неперешкоджання у проведенні тендеру щодо ремонту водогону в Охтирському районі. Задорожній, як стверджують НАБУ і САП, вимагав 10% від суми контракту, а ще 4% для місцевих правоохоронців.

Раніше Задорожній потрапив у скандал під час зустрічі з лісниками Сумської області. Він поїхав до звільненого від окупації Тростянця в светрі з літерою V, яка є символом російського вторгнення.

Інші корупційні скандали в Україні

Нагадаємо, що нещодавно НАЗК виявило в декларації колишнього начальника відділу митного оформлення Одеської митниці за 2022 рік майна на мільйони гривень.

Також ми писали, що СБУ затримала на хабарі одного з головних податківців Києва, який вимагав гроші в директора фірми, що займається торгівлею паливом.