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Нардеп заявил, что налоговой могут дать право отслеживать транзакции украинцев через кэшбек

29 апреля 2024 16:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Нардеп заявил, что налоговой могут дать право отслеживать транзакции украинцев через кэшбек
Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что налоговой хотят дать возможность отслеживать все транзакции украинцев путем введения национального кэшбека. По его словам, эта идея ничем не оправдается и станет лишь дополнительной нагрузкой для граждан.

Об этом Ярослав Железняк написал в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Введение национального кэшбека

Железняк сообщил, что идея кэшбека бессмысленна, даже в мирное время. Он отметил, что Украине сейчас не хватает нескольких сотен миллиардов гривен на военные расходы, и на этом фоне предложение о кэшбеке выглядит абсурдным.

По словам нардепа, международные сообщества не поддержат такие идеи, поэтому власти ищут альтернативные источники финансирования, а кэшбек в этом случае становится "праздником популизма".

Депутат пояснил, что для получения кэшбека гражданам придется "прикрепить" свои банковские карты к программе "Дія" и предоставить разрешение на отслеживание всех транзакций государству, что нарушает конфиденциальность.

"Это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", — отметил Железняк.

Нардеп заявил, что налоговой могут дать право отслеживать транзакции украинцев через кэшбек - фото 1
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

По его словам, вероятно, с середины лета в Украине придется вносить изменения в бюджет, ведь нужны дополнительные средства на военные расходы, а эти деньги отсутствуют. Это может привести к сокращению расходов в некоторых отраслях.

Нардеп заявил, что налоговой могут дать право отслеживать транзакции украинцев через кэшбек - фото 2
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, ранее в рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве. Он предполагает, что украинцы начнут получать кэшбек за покупку отечественной продукции и услуги.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров принял решение об освобождении представителей бизнеса от уплаты налогов в Харькове. Объяснили этот шаг сложной ситуацией в связи с активными боевыми действиями в регионе.

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