Нардеп заявил, что налоговой могут дать право отслеживать транзакции украинцев через кэшбек

Народный депутат Ярослав Железняк. Фото: УНИАН

Народный депутат Ярослав Железняк заявил, что налоговой хотят дать возможность отслеживать все транзакции украинцев путем введения национального кэшбека. По его словам, эта идея ничем не оправдается и станет лишь дополнительной нагрузкой для граждан.

Об этом Ярослав Железняк написал в Telegram в понедельник, 29 апреля.

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Введение национального кэшбека

Железняк сообщил, что идея кэшбека бессмысленна, даже в мирное время. Он отметил, что Украине сейчас не хватает нескольких сотен миллиардов гривен на военные расходы, и на этом фоне предложение о кэшбеке выглядит абсурдным.

По словам нардепа, международные сообщества не поддержат такие идеи, поэтому власти ищут альтернативные источники финансирования, а кэшбек в этом случае становится "праздником популизма".

Депутат пояснил, что для получения кэшбека гражданам придется "прикрепить" свои банковские карты к программе "Дія" и предоставить разрешение на отслеживание всех транзакций государству, что нарушает конфиденциальность.

"Это возможность налоговой видеть все транзакции без ограничения банковской тайны", — отметил Железняк.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

По его словам, вероятно, с середины лета в Украине придется вносить изменения в бюджет, ведь нужны дополнительные средства на военные расходы, а эти деньги отсутствуют. Это может привести к сокращению расходов в некоторых отраслях.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, ранее в рамках политики "Сделано в Украине" Министерство экономики и Mastercard подписали Меморандум о сотрудничестве. Он предполагает, что украинцы начнут получать кэшбек за покупку отечественной продукции и услуги.

Также мы рассказывали, что Кабинет Министров принял решение об освобождении представителей бизнеса от уплаты налогов в Харькове. Объяснили этот шаг сложной ситуацией в связи с активными боевыми действиями в регионе.