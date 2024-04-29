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Нардеп заявив, що податковій можуть дати право відслідковувати транзакції українців через кешбек

29 квітня 2024 16:20
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Нардеп заявив, що податковій можуть дати право відслідковувати транзакції українців через кешбек
Народний депутат Ярослав Железняк. Фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Народний депутат Ярослав Железняк заявив, що податковій хочуть дати можливість відслідковувати всі транзакції українців шляхом запровадження національного кешбеку. За його словами, ця ідея нічим не виправдається і стане лише додатковим навантаженням для громадян.

Про це Ярослав Железняк написав у Telegram в понеділок, 29 квітня.

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Запровадження національного кешбеку

Железняк повідомив, що ідея кешбеку безглузда, навіть у мирний час. Він зауважив, що Україні нині не вистачає кілька сотень мільярдів гривень на військові витрати, і на цьому фоні пропозиція про кешбек виглядає абсурдною.

За словами нардепа, міжнародні співтовариства не підтримають такі ідеї, тому влада шукає альтернативні джерела фінансування, а кешбек в цьому випадку стає "святом популізму".

Депутат пояснив, що для отримання кешбеку громадянам доведеться "прикріпити" свої банківські картки до програми "Дія" і надати дозвіл на відслідковування всіх транзакцій державі, що порушує приватність.

"Це можливість податкової бачити всі транзакції без обмеження банківської таємниці", — зауважив Желєзняк.

Нардеп заявив, що податковій можуть дати право відслідковувати транзакції українців через кешбек - фото 1
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

За його словами, ймовірно, з середини літа в Україні доведеться вносити зміни до бюджету, адже потрібні додаткові кошти на військові витрати, а ці гроші відсутні. Це може призвести до скорочення видатків у деяких галузях.

Нардеп заявив, що податковій можуть дати право відслідковувати транзакції українців через кешбек - фото 2
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Нагадаємо раніше у рамках політики "Зроблено в Україні" Міністерство економіки та Mastercard підписали Меморандум про співробітництво. Він передбачає, що українці почнуть отримувати кешбек за купівлю деякої вітчизняної продукції та послуги. 

Також ми розповідали, що Кабінет Міністрів ухвалив рішення про звільнення представників бізнесу від сплати податків у Харкові. Пояснили такий крок складною ситуацією у зв'язку з активними бойовими діями у регіоні.

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