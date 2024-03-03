Нардеп рассказала о шансах принятия Украины в НАТО в ближайшее время

Народный депутат Украины Елизавета Ясько. Фото: скриншот

В последнее время западные политики все чаще говорят о том, что мир находится на пороге новой мировой войны. Однако, несмотря на очевидные угрозы, принимать Украину в НАТО пока не готовы.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказала народный депутат Украины Елизавета Ясько.

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Западные политики все больше говорят о том, что мир перешел в предвоенную фазу, а значит в ближайшие годы начнется мировая война.

"Мне очень сильно не понравилась одна фраза, которую я слышала очень много раз в последние недели от наших иностранных партнеров, друзей, представителей разных стран, от президентов и премьер-министров до депутатов. Говорят, что мы все на пороге 1938-1939 годов и мы должны готовиться, что будет много лет войны", — рассказала Елизавета Ясько.

Однако, когда речь заходит о путях предупреждения этой великой войны, таких как принятие Украины в НАТО, начинаются дискуссии о том, что это против правил.

"Я понимаю, что, к сожалению, есть европейская бюрократия, политические процессы в разных странах, ситуация в НАТО, где есть разные члены, где все поддерживают Украину, но начинается но. К сожалению, я не вижу, чтобы в очень близкой перспективе — я имею в виду месяцы, год — это было возможно. Все зависит от того, что будет происходить на фронте и как наши Силы обороны будут нас защищать", — сообщила народный депутат.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о возможности отправки в Украину войск НАТО.