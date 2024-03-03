Нардеп розповіла про шанси прийняття України в НАТО найближчим часом

Народна депутатка України Єлизавета Ясько. Фото: скриншот

Останнім часом західні політики дедалі частіше говорять про те, що світ на порозі нової великої світової війни. Однак, попри очевидні загрози, приймати Україну в НАТО поки не готові.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповіла народна депутатка України Єлизавета Ясько.

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Західні політики дедалі більше говорять про те, що світ перейшов у передвоєнну фазу, а значить у найближчі роки розпочнеться світова війна.

"Мені дуже сильно не сподобалась одна фраза, яку я чула дуже багато разів в останні тижні від наших іноземних партнерів, друзів, представників різних країн, від президентів і премʼєр-міністрів до депутатів. Говорять, що ми всі на порозі 1938-1939 років, і ми повинні готуватись, що буде багато років війни", — розповіла Єлизавета Ясько.

Однак. коли мова заходить про шляхи попередження цієї великої війни, такі як прийняття України в НАТО, починаються дискусії про те, що це проти правил.

"Я розумію, що, на жаль, є європейська бюрократія, політичні процеси в різних країнах, ситуація в НАТО, де є різні члени, де загалом всі підтримують Україну, але починається але. На жаль, я не бачу, як в дуже близькій перспективі — я маю на увазі місяці, рік — це можливо. Усе залежить від того, що буде відбуватися на фронті і як наші Сили оборони будуть нас боронити", — повідомила народна депутатка.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заговорив про можливість відправки в Україну військ НАТО.