Война в Украине-2024: линии обороны, планы для ВСУ и мобилизация

Роман Костенко. Фото: Новини.LIVE

Основной задачей по всей линии фронта является строительство линий обороны. В первую очередь это инженерные линии заграждения и минные поля, после их сооружения можно планировать активные действия. При этом должны присутствовать действия на тактическом уровне, чтобы враг полностью не перехватывал инициативу.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сказал народный депутат Украины Роман Костенко.

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"В этом году должны построить линии обороны по всему фронту. Четко зарыться, соорудить инженерные линии заграждения и минные поля, после чего можно планировать активные действия. Но при этом они должны проходить на тактическом уровне, чтобы враг полностью не перехватывал инициативу", — отметил нардеп.

Обустраивать первую линию обороны, включая окопы, по убеждению Костенко, должны военные. Вторая и третья линии относится как к подчинению непосредственно военных, так и к военно-политической власти, раз она на себя это взяла.

"Никакие фирмы не станут копать окопы на первых линиях столкновения. Это должны делать военные командиры с бойцами. Или накопать сзади, чтобы отойти туда. Первая линия всегда за военными, и если они плохо вырыты — это вопрос или к ним напрямую, или к тем, кто был перед ними", — уточнил Костенко.

Остальные линии обороны — это ответственность военно-политического руководства, которые должны обеспечить места ухода.

Напомним, по мнению общественного деятеля Олеся Дония, за два года полномасштабной войны в Украине не построили должное количество фортификационных сооружений по линии фронта. Также не сработали те, что строились до 2022 года.

Об этом Доний рассказал в эфире Ранок.LIVE.