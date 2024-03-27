Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Нардеп Костенко назвав основне завдання ЗСУ на 2024 рік arrow

Нардеп Костенко назвав основне завдання ЗСУ на 2024 рік

27 березня 2024 06:52
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Війна в Україні 2024: лінії оборони, плани для ЗСУ та мобілізація
Роман Костенко. Фото: Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Основним завдання по всій лінії фронту є будівництво ліній оборони. Найперше це інженерні лінії загородження та мінні поля, після їх спорудження можна планувати активні дії. При цьому мають бути присутні дії на тактичному рівні, щоб ворог повністю не перехоплював ініціативу.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав народний депутат України Роман Костенко.

Читайте також:

"Цього року маємо збудувати лінії оборони по всьому фронту. Чітко закопатися, спорудити інженерні лінії загородження та мінні поля, після чого можна планувати активні дії. Але при цьому вони мають відбуватися на тактичному рівні, щоби ворог повністю не перехоплював ініціативу", — зазначив нардеп.

Облаштовувати першу лінію оборони, включно із окопами, на переконання Костенка, мають безпосередньо військові. Друга і третя лінії — належить як до підпорядкування безпосередньо військових, так і до військово-політичної влади, раз вона на себе це взяла.

"Ніякі фірми не стануть копати окопи на перших лініях зіткнення. Це мають робити військові командири із бійцями. Або накопати позаду, щоб мати змогу відійти туди. Перша лінія завжди за військовими, і якщо вони погано вириті  це питання або до них безпосередньоЮ або до тих, хто був перед ними", — уточнив Костенко.

Решту ліній оборони — це відповідальність військово-політичного керівництва, які мали забезпечити місця відходу.

Нагадаємо, на думку громадського діяча Олеся Донія, за два роки повномасштабної війни в Україні не побудували належної кількості фортифікаційних споруд по лінії фронту. Також не спрацювали ті, які будували до 2022 року. 

Про це Доній розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Верховна Рада
оборонна сфера
військові
війна в Україні
війна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом