Війна в Україні 2024: лінії оборони, плани для ЗСУ та мобілізація

Роман Костенко. Фото: Новини.LIVE

Основним завдання по всій лінії фронту є будівництво ліній оборони. Найперше це інженерні лінії загородження та мінні поля, після їх спорудження можна планувати активні дії. При цьому мають бути присутні дії на тактичному рівні, щоб ворог повністю не перехоплював ініціативу.

Про це у коментарі Новини.LIVE сказав народний депутат України Роман Костенко.

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"Цього року маємо збудувати лінії оборони по всьому фронту. Чітко закопатися, спорудити інженерні лінії загородження та мінні поля, після чого можна планувати активні дії. Але при цьому вони мають відбуватися на тактичному рівні, щоби ворог повністю не перехоплював ініціативу", — зазначив нардеп.

Облаштовувати першу лінію оборони, включно із окопами, на переконання Костенка, мають безпосередньо військові. Друга і третя лінії — належить як до підпорядкування безпосередньо військових, так і до військово-політичної влади, раз вона на себе це взяла.

"Ніякі фірми не стануть копати окопи на перших лініях зіткнення. Це мають робити військові командири із бійцями. Або накопати позаду, щоб мати змогу відійти туди. Перша лінія завжди за військовими, і якщо вони погано вириті — це питання або до них безпосередньоЮ або до тих, хто був перед ними", — уточнив Костенко.

Решту ліній оборони — це відповідальність військово-політичного керівництва, які мали забезпечити місця відходу.

Нагадаємо, на думку громадського діяча Олеся Донія, за два роки повномасштабної війни в Україні не побудували належної кількості фортифікаційних споруд по лінії фронту. Також не спрацювали ті, які будували до 2022 року.

Про це Доній розповів в ефірі Ранок.LIVE.