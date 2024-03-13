Нардеп Федиенко рассказал, когда парламент приступит к рассмотрению "мобилизационного" законопроекта

Заседание Верховной Рады Украины. Фото: УНИАН

Весной этого года Верховная Рада Украины завершит работу над "мобилизационным" законопроектом. И уже в апреле приступит к его рассмотрению.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Федиенко во время эфира программы "Ранок.LIVE" .

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Рассмотрение мобилизационного законопроекта

Нардеп также предоставил информацию, что Комитет завершит работу над соответствующим документом в конце марта текущего года.

"Мой прогноз неизменен. Я уверен, что где-то конец марта комитет завершит рассмотрение и где-то в начале — середине апреля он будет рассмотрен в парламенте. Я всегда об этом говорил", — заявил Федиенко.

Напомним, что в Украине продолжаются обсуждение и рассмотрение поправок к новому законопроекту о мобилизации . Среди прочего обсуждалась возможность ограничения банковских счетов уклонявшихся, однако ее исключили на голосовании.

Также мы писали о том, что член комитета Верховной Рады, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский заявил, что парламент и дальше будет искать методы влияния на уклонян даже несмотря на решение профильного комитета против блокирования счетов граждан Украины.