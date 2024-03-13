Нардеп Федиенко розповів, коли парламент розпочне розгляд "мобілізаційного" законопроєкту

Засідання Верховної Ради України. Фото: УНІАН

Весною цього року Верховна Рада України завершить роботу над "мобілізаційний" законопроєктом. І вже в квітні приступить до його розгляду.

Про це заявив народний депутат України Олександр Федієнко під час ефіру програми Ранок.LIVE.

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Розгляд мобілізаційного" законопроєкту

Нардеп також надав інформацію, що Комітет завершить роботу над відповідним документом наприкінці березня поточного року.

"Мій прогноз незмінний. Я впевнений що десь кінець березня комітет завершить розгляд і десь на початку — середині квітня він буде розглянутий у парламенті. Я завжди про це казав", — заявив Федієнко.

Нагадаємо, що в Україні тривають обговорення і розгляд правок до нового законопроєкту про мобілізацію. Серед іншого обговорювалася можливість обмеження банківських рахунків ухилянтів, однак її виключили на голосуванні.

Також ми писали про те, що член комітету Верховної Ради, нардеп від "Слуги народу" Юрій Здебський заявив, що парламент і надалі шукатиме методів впливу на ухилянтів навіть попри рішення профільного комітету проти блокування рахунків громадян України.