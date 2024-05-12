Накануне финала Евровидения в Швеции задержали экоактивистку Грету Тунберг — что известно

Экоактивистка Грета Тунберг. Фото: AP

Вечером 11 мая в городе Мальме, Швеция, полицейские задержали экоактивистку Грету Тунберг и других протестующих, выступавших против участия Израиля в "Евровидении". Протест прошел у Мальме-Арены, где в этом году проходит конкурс.

Об этом сообщило издание SVT.

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Спикер полиции Рикард Лундквист сообщил, что действия протестующих препятствовали посетителям конкурса и содержали оскорбительные возгласы.

Лундквист отметил, что основной целью полиции было обеспечение порядка и безопасности. Грета Тунберг была одной из людей, выведенных с места протеста. Пока не ясно, будут ли предъявлены обвинения Тунберг или другим участникам акции.

Напомним, что выигравшая в прошлом году на Евровидении шведская певица Loreen, которая должна вручить трофей следующему победителю, заявила, что в случае, если выиграет Израиль, она покинет сцену.

Ранее мы писали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведения.