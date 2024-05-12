Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Накануне финала Евровидения в Швеции задержали экоактивистку Грету Тунберг — что известно arrow

Накануне финала Евровидения в Швеции задержали экоактивистку Грету Тунберг — что известно

12 мая 2024 10:33
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Накануне финала Евровидения в Швеции задержали экоактивистку Грету Тунберг — что известно
Экоактивистка Грета Тунберг. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Вечером 11 мая в городе Мальме, Швеция, полицейские задержали экоактивистку Грету Тунберг и других протестующих, выступавших против участия Израиля в "Евровидении". Протест прошел у Мальме-Арены, где в этом году проходит конкурс.

Об этом сообщило издание SVT.

Читайте также:

Грету Тунберг задержали

Спикер полиции Рикард Лундквист сообщил, что действия протестующих препятствовали посетителям конкурса и содержали оскорбительные возгласы.

Лундквист отметил, что основной целью полиции было обеспечение порядка и безопасности. Грета Тунберг была одной из людей, выведенных с места протеста. Пока не ясно, будут ли предъявлены обвинения Тунберг или другим участникам акции.

Напомним, что выигравшая в прошлом году на Евровидении шведская певица Loreen, которая должна вручить трофей следующему победителю, заявила, что в случае, если выиграет Израиль, она покинет сцену.

Ранее мы писали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведения.

Евровидение
Израиль
полиция
протесты
Швеция
активисты
Палестина
Евровидение-2024

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина