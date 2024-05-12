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Напередодні фіналу Євробачення у Швеції затримали екоактивістку Грету Тунберг — що відомо

12 травня 2024 10:33
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Бригадир Софія
редактор
Напередодні фіналу Євробачення у Швеції затримали екоактивістку Грету Тунберг — що відомо
Екоактивістка Грета Тунберг. Фото: AP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Ввечері 11 травня у місті Мальме, Швеція, поліцейські затримали екоактивістку Грету Тунберг та інших учасників протесту, які виступали проти участі Ізраїлю в "Євробаченні". Протест відбувся біля Мальме-Арени, де цього року проходить конкурс.

Про це повідомило видання SVT.

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Речник поліції Рікард Лундквіст повідомив, що дії протестувальників перешкоджали відвідувачам конкурсу та містили образливі вигуки.

Лундквіст зазначив, що основною метою поліції було забезпечення порядку та безпеки. Грета Тунберг була однією з людей, виведених з місця протесту. Поки що не ясно, чи будуть пред’явлені звинувачення Тунберг або іншим учасникам акції.

Нагадаємо, що шведська співачка Loreen, яка виграла минулого року на Євробаченні й має вручити трофей наступному переможцю заявила, щоу випадку, якщо виграє Ізраїль, вона покине сцену.

Раніше ми писали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення

Євробачення
Ізраїль
поліція
протести
Швеція
активісти
Палестина
Євробачення-2024

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