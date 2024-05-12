Напередодні фіналу Євробачення у Швеції затримали екоактивістку Грету Тунберг — що відомо

Екоактивістка Грета Тунберг. Фото: AP

Ввечері 11 травня у місті Мальме, Швеція, поліцейські затримали екоактивістку Грету Тунберг та інших учасників протесту, які виступали проти участі Ізраїлю в "Євробаченні". Протест відбувся біля Мальме-Арени, де цього року проходить конкурс.

Про це повідомило видання SVT.

Читайте також:

Грету Тунберг затримали

Речник поліції Рікард Лундквіст повідомив, що дії протестувальників перешкоджали відвідувачам конкурсу та містили образливі вигуки.

Лундквіст зазначив, що основною метою поліції було забезпечення порядку та безпеки. Грета Тунберг була однією з людей, виведених з місця протесту. Поки що не ясно, чи будуть пред’явлені звинувачення Тунберг або іншим учасникам акції.

Нагадаємо, що шведська співачка Loreen, яка виграла минулого року на Євробаченні й має вручити трофей наступному переможцю заявила, щоу випадку, якщо виграє Ізраїль, вона покине сцену.

Раніше ми писали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення.