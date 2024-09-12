Что известно о нападении на митрополита Климента и как комментируют инцидент в ПЦУ

Митрополит Климент. Фото: Current Time

В Киеве произошло нападение на митрополита Климента, приехавшего в столицу Украины для участия в "Крымской платформе". После исследования события представители духовенства заявили, что причиной избиения священника не являются политические или религиозные мотивы.

Об этом в среду, 11 сентября, сообщили в пресс-службе Киевской Митрополии ПЦУ.

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"После исследования обстоятельств, в результате которых митрополит Симферопольский и Крымский Климент получил телесные повреждения, о чем сообщали украинские медиа, информируем, что из имеющихся показаний и доказательств нет оснований утверждать о религиозных или политических мотивах инцидента", — говорится в сообщении.

Также в ПЦУ добавили, что пострадавший уже получил необходимую медицинскую помощь. На данный момент угрозы для его здоровья и жизни нет.

Что известно о нападении на митрополита Климента

Митрополит Климент после нападения. Фото: Telegram-канал Андрея Цаплиенко

Об избиении священника в ночь на 11 сентября сообщил журналист Андрей Цаплиенко. Инцидент произошел около 23:00 10 сентября. Когда Климент шел в направлении Михайловского монастыря в свою келью, его остановили и стали избивать трое неизвестных.

По словам священника, перед нападением один из злоумышленников обратился к нему с просьбой: "Владыка, благословите!" Для избиения нарушители выбрали безлюдное место, где нет камер наблюдения. Это все свидетельствует о том, что нападение было спланировано.

"Правоохранителям следует разобраться в этой ситуации. Не исключено, что обидчиков владыки наняли так же, как нанимают поджигателей машин военных", — отметил Цаплиенко.

Митрополит Климент является не только священником, но и военнослужащим ВСУ.