Що відомо про напад на митрополита Климента та як коментують інцидент у ПЦК

Митрополит Климент. Фото: Current Time

У Києві стався напад на митрополита Климента, який приїхав до столиці України для участі у "Кримській платформі". Після дослідження події представники духовенства заявили, що причиною побиття священника не є політичні або релігійні мотиви.

Про це в середу, 11 вересня, повідомили у пресслужбі Київської Митрополії ПЦУ.

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"Після дослідження обставин, унаслідок яких митрополит Симферопольський і Кримський Климент зазнав тілесних ушкоджень, про що повідомляли українські медіа, інформуємо, що з наявних свідчень та доказів немає підстав стверджувати про релігійні чи політичні мотиви інциденту", — йдеться в повідомленні.

Також у ПЦУ додали, що постраждалий вже отримав необхідну медичну допомогу. Наразі загрози для його здоров'я й життя немає.

Що відомо про напад на митрополита Климента

Митрополит Климент після нападу. Фото: Telegram-канал Андрія Цаплієнка

Про побиття священника в ніч проти 11 вересня повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. Інцидент стався близько 23:00 10 вересня. Коли Климент ішов у напрямку Михайлівського монастиря до своєї келії, його зупинили й почали бити троє невідомих.

За словами перед нападом один зі зловмисників звернувся до нього із проханням: "Владико, благословіть!" Для побиття порушники обрали безлюдне місце, де немає камер спостереження. Це все свідчить про те, що напад був спланованим.

"Правоохоронцям варто розібратися в цій ситуації. Не виключено, що кривдників владики винайняли так само, як винаймають підпалювачів машин військових", — зазначив Цаплієнко.

Митрополит Климент є не лише священником, а й військовослужбовцем ЗСУ.