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Самый дешевый коттедж в Буковеле — реально ли его купить

10 февраля 2024 20:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Самый дешевый коттедж в Буковеле — реально ли его купить
Здание коттеджа в Буковеле. Фото: OLX
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Известный горнолыжный курорт "Буковель", расположенный в селе Поляница Ивано-Франковской области, предлагают много вариантов новых домов. Впрочем, жилье в большинстве своем продают с "голыми стенами" или же по очень большим ценам. Однако есть и бюджетный вариант.

Об этом говорится в сюжете 24TV.

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Дом расположен в районе Урочище Вишня, недалеко от горнолыжного комплекса. Он имеет площадь 120 квадратных метров с мебелью. Стоимость такого жилья составляет 350 тысяч долларов, говорят данные объявления из OLX.

Этот коттедж — самый дешевый готовый дом в Полянице. В нем есть три спальни с панорамными окнами. Также обустроена кухня-студия с большим столом.

коттедж
Кухня в коттедже. Фото: OLX
коттедж
Кровать в коттедже. Фото: OLX

Дизайн здания

Коттедж отремонтирован в современном стиле и сделан по авторскому дизайн-проекту. В интерьере мастера объединили элементы этнического орнамента и теплого минималистского стиля.

Отопление в коттедже индивидуальное газовое. Его рекламируют как "прекрасную инвестицию, которая будет приносить гарантированную прибыль". Однако дом может служить и жильем для будущих владельцев.

коттедж
Балкон коттеджа. Фото: OLX
коттедж
Спальня коттеджа. Фото: OLX

Ранее сообщалось, что на украинском рынке недвижимости во время войны цены не стоят на месте. Кроме удорожания жилья на первичном и вторичном рынке, растет и стоимость аренды в разных уголках страны.

Напомним, что в начале 2024 года на фоне войны стоимость недвижимости в Киеве продолжает оставаться высокой, ведь ее подогревает рост спроса. Эксперты рассказали, что будет с ценами дальше.

недвижимость
цены на квартиры
деньги
Украина
Буковель

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