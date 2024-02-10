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Найдешевший котедж у Буковелі — чи реально його придбати

10 лютого 2024 20:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Найдешевший котедж у Буковелі — чи реально його придбати
Приміщення котеджу в Буковелі. Фото: OLX
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Відомий гірськолижний курорт "Буковель", який розташований у селі Поляниця Івано-Франківської області пропонують багато варіантів нових будинків. Втім, житло здебільшого продають з "голими стінами" або ж за дуже великими цінами. Проте є і бюджетний варіант.

Про це йдеться у сюжеті 24TV.

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Найдешевший будинок в Буковелі

Будинок розташований в районі Урочище Вишня, що неподалік гірськолижного комплексу. Він має площу 120 квадратних метрів з меблями. Вартість такого житла становить 350 тисяч доларів, говорять дані оголошення з OLX.

Цей котедж є найдешевшим готовим будинком у Поляниці. В ньому є три спальні з панорамними вікнами. Також облаштована кухня-студія з великим столом.

котедж
Кухня в котеджі. Фото: OLX
котедж
Ліжко в котеджі. Фото: OLX

Дизайн будівлі

Котедж відремонтований у сучасному стилі та зроблений за авторським дизайн-проєктом. В інтер'єрі майстри поєднали елементи етнічного орнаменту та теплого мінімалістського стилю.

Опалення в котеджі індивідуальне газове. Його рекламують як "чудову інвестицію, що приноситиме гарантований прибуток". Проте будинок може слугувати й житлом для майбутніх власників.

котедж
Балкон котеджу. Фото: OLX
котедж
Спальня котеджу. Фото: OLX

Раніше ми повідомляли, що на українському ринку нерухомості під час війни ціни не стоять на місці. Окрім подорожчання житла на первинному та вторинному ринку, зростає і вартість оренди в різних куточках країни.

Нагадуємо, що на початку 2024 року на тлі війни вартість нерухомості у Києві продовжує залишатися високою, адже її підігріває зростання попиту. Експерти розповіли, що буде з цінами надалі.

нерухомість
ціни на квартири
гроші
Україна
Буковель

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