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НАБУ объявило в розыск Олега Гладковского, который обогатился на закупке автомобилей для армии

17 апреля 2024 00:10
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
НАБУ объявило в розыск Олега Гладковского, который обогатился закупкой автомобилей для армии
Олег Гладковский. Фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

НАБУ объявило в розыск бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для украинской армии. Он перестал появляться на судебные заседания, а по информации НАБУ и САП вообще выехал за границу.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

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Олег Гладковский, бывший заместитель министра обороны и директор департамента Минобороны, обвиняется в совместной организации закупки грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам в рамках государственного заказа.

Ущерб для государственного бюджета в результате этих действий превышает 17 млн гривен.

Гладковский был арестован ВАКС 19 октября 2019 с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн гривен. Уже 21 октября залог был внесен.

В марте 2022 года суд изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого Гладковский перестал появляться на судебных заседаниях и, по информации НАБУ и САП, вообще уехал за границу.

Напомним, что Высший антикоррупционный суд Украины принял решение об аресте Игоря Гладковского, сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Гладковский-младший обвиняется в присвоении 13 миллионов гривен и их дальнейшей легализации, а сейчас он находится за границей.

Также мы писали о том, что НАБУ и САП разоблачили группировку, которая разворовывала миллионы средств для восстановления Харькова.

НАБУ
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правосудие
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