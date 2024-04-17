НАБУ оголосило у розшук Олега Гладковського, який збагатився на закупівлі автівок для армії

Олег Гладковський. Фото: УНІАН

НАБУ оголосило у розшук колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є обвинуваченим у зловживаннях при закупівлі автівок для української армії. Він перестав з'являтись на судові засідання, а за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

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Матеріали справи

Олега Гладковського, колишнього заступника міністра оборони та директора департаменту Міноборони, звинувачують у спільній організації закупівлі вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами у рамках державного замовлення.

Збитки для державного бюджету в результаті цих дій перевищують 17 млн гривень.

Гладковського було заарештовано ВАКС 19 жовтня 2019 року з можливістю внесення застави у розмірі 10,6 млн гривень. Вже 21 жовтня заставу було внесено.

У березні 2022 року суд змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього Гладковський припинив з'являтись на судових засіданнях і, за інформацією НАБУ і САП, взагалі виїхав за кордон.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення про арешт Ігоря Гладковського, сина колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Гладковський-молодший звинувачується у присвоєнні 13 мільйонів гривень та їх подальшій легалізації, а зараз він перебуває за кордоном.

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