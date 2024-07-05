Назар Шептицкий получил подозрение во взяточничестве на таможне

Назар Шептицкий. Фото: Bihus.Info

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили пасынку главного судебного эксперта Александра Рувина Назару Шептицкому о подозрении в рамках уголовного производства по торговле руководящими должностями в структуре Гостаможслужбы.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции текст подозрения.

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Должности на таможне за взятку

"Подозрение Шептицкому сообщено за оконченное покушение на подстрекательство к взяточничеству", — говорится в сообщении.

Следствие стало известно, что летом 2023 года Шептицкий решил поставить подконтрольных людей на высокие должности на таможне, подкупив и.о. председателя Гостаможслужбы.

Для коммуникации с последним Шептицкий привлек посредника, которым стал Руслан Черкасский. К тому времени он был уже бывший заместитель главы таможни. Уволили его с этой должности в начале 2023 года как раз из-за коррупционных скандалов.

Подробности дела

Черкасский должен был передать главе таможни предложение взятки за должности в западных областях. К примеру, должность руководителя Львовской таможни оценили в $1 миллион.

По данным детективов, "финансировать" эти назначения и подбирать список подходящих кандидатур Шептицкий планировал вместе с сообщником Олегом Гаталяком, который также должен контролировать распределение взяток.

Кроме всего прочего, в списке кандидатур, который Черкасский должен передать на выбор главе Гостаможслужбы, Шептицкий лично отметил кандидатуру главы Харьковской таможни Юрия Герасимова.

Напомним, в Украине судили двух российских коллаборантов, сотрудничавших с врагом в Донецкой и Луганской областях.

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