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НАБУ объявило о подозрении во взяточничестве пасынка директора института судэкспертиз — подробности

5 июля 2024 11:36
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Назар Шептицкий получил подозрение во взяточничестве на таможне
Назар Шептицкий. Фото: Bihus.Info
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили пасынку главного судебного эксперта Александра Рувина Назару Шептицкому о подозрении в рамках уголовного производства по торговле руководящими должностями в структуре Гостаможслужбы.

Об этом сообщает Bihus.Info со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции текст подозрения.

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Должности на таможне за взятку

"Подозрение Шептицкому сообщено за оконченное покушение на подстрекательство к взяточничеству", — говорится в сообщении.

Следствие стало известно, что летом 2023 года Шептицкий решил поставить подконтрольных людей на высокие должности на таможне, подкупив и.о. председателя Гостаможслужбы.

Для коммуникации с последним Шептицкий привлек посредника, которым стал Руслан Черкасский. К тому времени он был уже бывший заместитель главы таможни. Уволили его с этой должности в начале 2023 года как раз из-за коррупционных скандалов.

Подробности дела

Черкасский должен был передать главе таможни предложение взятки за должности в западных областях. К примеру, должность руководителя Львовской таможни оценили в $1 миллион.

По данным детективов, "финансировать" эти назначения и подбирать список подходящих кандидатур Шептицкий планировал вместе с сообщником Олегом Гаталяком, который также должен контролировать распределение взяток.

Кроме всего прочего, в списке кандидатур, который Черкасский должен передать на выбор главе Гостаможслужбы, Шептицкий лично отметил кандидатуру главы Харьковской таможни Юрия Герасимова.

Напомним, в Украине судили двух российских коллаборантов, сотрудничавших с врагом в Донецкой и Луганской областях.

Также мы писали, что в Черновцах сообщили о подозрении в растрате 2 млн. гривен государственных средств бывшему директору коммунального предприятия.

НАБУ коррупция взятка Украина расследование таможня

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