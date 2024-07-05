Назар Шептицький отримав підозру у хабарництві на митниці

Назар Шептицький. Фото: Bihus.Info

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили пасинку головного судового експерта Олександра Рувіна Назару Шептицькому про підозру у рамках кримінального провадження щодо торгівлі керівними посадами у структурі Держмитслужби.

Про це повідомляє Bihus.Info з посиланням на текст підозри, який опинився у розпорядженні редакції.

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Посади на митниці за хабар

"Підозру Шептицькому повідомлено за закінчений замах на підбурювання до хабарництва", — йдеться у повідомленні.

Слідству стало відомо, що влітку 2023 року Шептицький вирішив поставити підконтрольних людей на високі посади на митниці, підкупивши т.в.о. голови Держмитслужби.

Для комунікації з останнім Шептицький залучив посередника, яким став Руслан Черкаський. На той час він був уже колишній заступник очільника митниці. Звільнили його з цієї посади на початку 2023 року якраз через корупційні скандали.

Подробиці справи

Черкаський повине був передати очільнику митниці пропозицію хабаря за посади в західних областях. Наприклад, посаду керівника Львівської митниці оцінили в 1 мільйон доларів.

За даними детективів, "фінансувати" ці призначення та підбирати список підходящих кандидатур Шептицький планував разом зі спільником Олегом Гаталяком, який також мав контролювати розподіл хабарів.

Окрім усього іншого, у списку кандидатур, який Черкаський мав передати на вибір очільнику Держмитслужби, Шептицький особисто відмітив кандидатуру очільника Харківської митниці Юрія Герасимова.

Нагадаємо, в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях.

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