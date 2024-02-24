Эйфелева башня 23 февраля.

В знак солидарности с Украиной — Эйфелевую башню подсветили желто-синими цветами
В пятницу, 23 февраля, в канун второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину во Франции в знак солидарности с украинским народом подсветили знаковые здания цветами национального флага Украины.
Об этом сообщает Укринформ.
В тот вечер Эйфелева башня в Париже засияла желто-голубым светом, а также "украинскую" подсветку организовали на набережной Д'Орсе для здания Министерства иностранных дел.
Кроме того, в Страсбурге такие же цвета украшают здание Дворца Европы.
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