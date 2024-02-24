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В знак солидарности с Украиной — Эйфелевую башню подсветили желто-синими цветами

24 февраля 2024 01:17
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Эйфелева башня 23 февраля.
Эйфелевую башню подсветили желто-синими цветами. Фото: Укринформ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

В пятницу, 23 февраля, в канун второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину во Франции в знак солидарности с украинским народом подсветили знаковые здания цветами национального флага Украины.

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Об этом сообщает Укринформ.

В тот вечер Эйфелева башня в Париже засияла желто-голубым светом, а также "украинскую" подсветку организовали на набережной Д'Орсе для здания Министерства иностранных дел.

Кроме того, в Страсбурге такие же цвета украшают здание Дворца Европы.

В знак солидарности с Украиной Эйфелеву башню подсветили желто-синими цветами - фото 2

Напомним, на Харьковщине разрушается усадьба Григория Сковороды. Задуманные до начала войны планы не были реализованы, поскольку выросли цены на проект.

В историческом центре Одессы на продажу выставили почти двухсотлетний памятник архитектуры. За лот планировалось выторговать 12 миллионов гривен.

Франция
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флаг Украины

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