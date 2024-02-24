Ейфелева вежа 23 лютого - фото

Ейфелеву вежу підсвітили жовто-синіми кольорами. Фото: Укрінформ

У п'ятницю, 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Франції на знак солідарності з українським народом підсвітили знакові будівлі кольорами національного прапора України.

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Про це повідомляє Укрінформ.

Того вечора Ейфелева вежа в Парижі засяяла жовто-блакитним світлом, акож "українську" підсвітку організували на набережній Д'Орсе для будівлі Міністерства закордонних справ.

Крім того, в Страсбурзі такі ж кольори прикрашають будівлю Палацу Європи.

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