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На знак солідарності з Україною — Ейфелеву вежу підсвітили жовто-синіми кольорами

24 лютого 2024 01:17
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Ейфелева вежа 23 лютого - фото
Ейфелеву вежу підсвітили жовто-синіми кольорами. Фото: Укрінформ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

У п'ятницю, 23 лютого, напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Франції на знак солідарності з українським народом підсвітили знакові будівлі кольорами національного прапора України.

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Про це повідомляє Укрінформ.

Того вечора Ейфелева вежа в Парижі засяяла жовто-блакитним світлом, акож "українську" підсвітку організували на набережній Д'Орсе для будівлі Міністерства закордонних справ.

Крім того, в Страсбурзі такі ж кольори прикрашають будівлю Палацу Європи.

На знак солідарності з Україною — Ейфелеву вежу підсвітили жовто-синіми кольорами - фото 2

Нагадаємо, на Харківщині руйнується садиба Григорія Сковороди. Задумані на початок війни плани не були реалізовані, оскільки зросли ціни на проєкт.

В історичному центрі Одеси на продаж виставили майже двохсотрічну пам'ятку архітектури. За лот планувалося виторгувати 12 мільйонів гривень.я

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