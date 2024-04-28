Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Житомирской области школьного учителя подозревают в убийстве и ранении бывших учеников arrow

В Житомирской области школьного учителя подозревают в убийстве и ранении бывших учеников

28 апреля 2024 00:57
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Житомирской области школьного учителя подозревают в убийстве и ранении бывших учеников
Орудие убийства. Фото: zt.npu.gov.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Житомирской области задержали 23-летнего учителя. Мужчину подозревают в убийстве и нанесении ножевых ранений бывшим ученикам.

Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

Читайте также:

Что известно о преступлении

Убийство произошло вечером 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. Два парня приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из них обвинил мужчину, что тот ухаживал за его девушкой. Впоследствии конфликт перерос в драку. 23-летний учитель достал нож и начал наносить удары соперникам. В результате резни 17-летний житель поселка городского типа Хорошев получил смертельное ранение. За жизнь его сверстника, жителя села Краевщины, сейчас борются медики.

О том, что недалеко от магазина двое юношей получили ножевые ранения от незнакомца, полиции сообщила местная жительница. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и медики.

В Житомирской области школьного учителя подозревают в убийстве и ранении бывших учеников - фото 1
Место убийства 17-летнего юноши. Фото: zt.npu.gov.ua

Оперативники разыскали и задержали подозреваемого по месту жительства. У нарушителя изъяли и направили на экспертное исследование вероятное орудие преступления — нож.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Следствие будет ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение тяжких преступлений мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в начале апреля во Львове вынесли приговор членам организованной группы, которые в 2016 году совершили покушение на убийство известного бизнесмена. Сам предприниматель тогда не пострадал, но погибли его охранники. Преступников приговорили к пожизненному заключению.

Также мы сообщали о том, что до конца своих дней будут сидеть за решеткой молодые люди, которые во Львове жестоко убили супругов-пенсионеров.

учителя
убийство
полиция
поножовщина
Житомирская область
преступление
ранение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри