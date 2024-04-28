В Житомирской области школьного учителя подозревают в убийстве и ранении бывших учеников

Орудие убийства. Фото: zt.npu.gov.ua

В Житомирской области задержали 23-летнего учителя. Мужчину подозревают в убийстве и нанесении ножевых ранений бывшим ученикам.

Об этом в субботу, 27 апреля, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области.

Читайте также:

Что известно о преступлении

Убийство произошло вечером 25 апреля в селе Луковец Житомирской области. Два парня приехали к своему бывшему учителю, чтобы выяснить отношения. Один из них обвинил мужчину, что тот ухаживал за его девушкой. Впоследствии конфликт перерос в драку. 23-летний учитель достал нож и начал наносить удары соперникам. В результате резни 17-летний житель поселка городского типа Хорошев получил смертельное ранение. За жизнь его сверстника, жителя села Краевщины, сейчас борются медики.

О том, что недалеко от магазина двое юношей получили ножевые ранения от незнакомца, полиции сообщила местная жительница. На место происшествия немедленно прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и медики.

Место убийства 17-летнего юноши. Фото: zt.npu.gov.ua

Оперативники разыскали и задержали подозреваемого по месту жительства. У нарушителя изъяли и направили на экспертное исследование вероятное орудие преступления — нож.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство. Следствие будет ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершение тяжких преступлений мужчине грозит лишение свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, в начале апреля во Львове вынесли приговор членам организованной группы, которые в 2016 году совершили покушение на убийство известного бизнесмена. Сам предприниматель тогда не пострадал, но погибли его охранники. Преступников приговорили к пожизненному заключению.

Также мы сообщали о том, что до конца своих дней будут сидеть за решеткой молодые люди, которые во Львове жестоко убили супругов-пенсионеров.