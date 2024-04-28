На Житомирщині шкільного вчителя підозрюють у вбивстві та пораненні колишніх учнів

Знаряддя вбивства. Фото: zt.npu.gov.ua

На Житомирщині затримали 23-річного вчителя. Чоловіка підозрюють у вбивстві та нанесенні ножових поранень колишнім учням.

Про це в суботу, 27 квітня, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Житомирській області.

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Що відомо про злочин

Подія сталась ввечері 25 квітня у селі Луковець на Житомирщині. Двоє хлопців приїхали до свого колишнього вчителя, аби з’ясувати стосунки. Один із них звинуватив чоловіка, що той залицявся до його дівчини. Згодом конфлікт переріс у бійку. 23-річний вчитель дістав ножа та почав завдавати ударів суперникам. У результаті різанини 17-річний мешканець селища міського типу Хорошева отримав смертельне поранення. За життя його однолітка, мешканця села Краївщини, нині борються медики.

Про те, що неподалік магазину двоє юнаків отримали ножові поранення від незнайомця, поліції повідомила місцева мешканка. На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, криміналісти та медики.

Місце вбивства 17-річного юнака. Фото: zt.npu.gov.ua

Оперативники розшукали та затримали підозрюваного за місцем його проживання. У порушника вилучили та направили на експертне дослідження ймовірне знаряддя злочину — ніж.

Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві та замаху на вбивство. Слідство клопотатиме до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинення тяжких злочинів чоловікові загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне увʼязнення.

Нагадаємо, на початку квітня у Львові винесли вирок членам організованої групи, які в 2016 році здійснили замах на вбивство відомого бізнесмена. Сам підприємець тоді не постраждав, але загинули його охоронці. Злочинців засудили до довічного ув'язнення.

Також ми повідомляли про те, що до кінця своїх днів сидітимуть за ґратами молодики, які у Львові жорстоко вбили подружжя пенсіонерів.