На железной дороге в Ирпене саперы Мунстражи изъяли артснаряд

Изъятый артснаряд. Фото: facebook.com/vartairpin.org

В субботу, 20 апреля, работники Укрзализныци во время выполнения путевых работ в районе гаражного кооператива недалеко от переезда обнаружили предмет, похожий на взрывоопасный. На место вызвали пиротехническую службу, подтвердившую, что это арснаряд.

Об этом сообщили в КП "Муниципальная стража" Ирпенского городского совета.

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Как железнодорожники нашли артснаряд

При очистке щебеночного балласта путей выгребное устройство, кроме щебня, затянуло 120-миллиметровый снаряд в САУ "Нона" без взрывателя. К счастью устройство не сдетонировало. Саперы, прибыв на место, ограничили доступ к нему гражданских лиц. Опасную находку изъяли и передали Нацполиции под охрану и последующее обезвреживание. Также дополнительно обследовали наличие других взрывоопасных предметов на территориях, расположенных рядом.

Граждан призывают быть внимательными и осторожными, особенно во время проведения сельскохозяйственных, ремонтных и строительных работ, ведь подобных "сюрпризов" может быть еще много.

Напомним, по данным Министерства обороны Украины, от российских мин погибли не менее 300 гражданских украинцев. Еще более 660 человек получили ранения.

Также мы сообщали о том, что 14 апреля россияне сбросили с дрона взрывчатку на гражданский грузовик на территории Краснопольской общины Сумского района. Водитель погиб.