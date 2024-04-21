На залізниці в Ірпені сапери Мунварти вилучили артснаряд

Вилучений артснаряд. Фото: facebook.com/vartairpin.org

У суботу, 20 квітня, працівники Укрзалізниці під час виконання колійних робіт у районі гаражного кооперативу неподалік переїзду виявили предмет, схожий на вибухонебезпечний. На місце викликали піротехнічну службу, яка підтвердила, що це арснаряд.

Про це повідомили в КП "Муніципальна варта" Ірпінської міської ради.

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Як залізничники знайшли артснаряд

Під час очистки щебеневого баласту колій вигрібний пристрій, крім щебеню, затягнув 120-міліметровий снаряд до САУ "Нона" без підривника. На щастя пристрій не здетонував. Сапери, прибувши на місце, обмежили доступ до нього цивільних осіб. Небезпечну знахідку вилучили та передали Нацполіції під охорону та подальше знешкодження. Також додатково обстежили на наявність інших вибухонебезпечних предметів території, розташовані поряд.

Громадян закликають бути уважними та обережними, особливо під час проведення сільськогосподарських, ремонтних і будівельних робіт, адже подібних "сюрпризів" може бути ще багато.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, від російських мін загинуло щонайменше 300 цивільних українців. Ще понад 660 людей отримали поранення.

Також ми повідомляли про те, що 14 квітня росіяни скинули із дрона вибухівку на цивільну вантажівку на території Краснопільської громади Сумського району. Водій загинув.