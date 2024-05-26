Несчастный случай на железной дороге в Белой Церкви — подростку ампутирована нога

Автомобили полиции, "скорой" и ГСЧС на месте происшествия в Белой Церкви. Фото: Полиция Киевской области

На железной дороге в Белой Церкви Киевской области произошел несчастный случай. Вечером 24 мая двое несовершеннолетних, которые находились на крыше грузового вагона, стоявшего на железнодорожной станции "Роток", получили ожоги, у одного из них — ампутированная нога.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

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В начале, на крыше поезда были две девушки. Затем к ним решил присоединиться 17-летний парень. В результате своих действий дети получили травмы разной степени тяжести.

"Парень начал вылезать на крышу вагона, в этот момент его ударило током, в результате чего отбросило на соседний путь. В это время по пути двигался поезд. Машинист применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. С ампутированной нижней конечностью и ожогами кожи его госпитализировали в больницу", — говорится в сообщении.

Кроме того, на момент удара током поразило 13-летнюю девочку. Ее также госпитализировали в больницу с ожогами предплечья и кисти разной степени. К счастью, угрозы для жизни девочки нет.

"Следователи Белоцерковского районного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 276 Уголовного кодекса Украины)", — добавили в полиции.

Также там обратились к родителям с просьбой позаботиться о безопасности детей и пообщаться с ними об опасности досуга на железной дороге.

Напомним, Киевская детская железная дорога 27 апреля открыла сезон движения поездов. Жители и гости города могут посетить ее вместе с детьми несколько дней в неделю до ноября этого года.

Ранее в Киеве подросток попытался скрыться из дома, однако сотрудники полиции сумели найти его. При этом беглец был обнаружен у родственников в 90 км от столицы.