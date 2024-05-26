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На залізниці у Білій Церкві стався нещасний випадок — підлітку ампутовано ногу

26 травня 2024 11:18
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Нещасний випадок на залізниці у Білій Церкві — підлітку ампутовано ногу
Автомобілі поліції, "швидкої" та ДСНС на місці події у Білій Церкві. Фото: Полиція Київської області
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На залізниці у Білій Церкві Київської області стався нещасний випадок. Ввечері, 24 травня, двоє неповнолітніх, які перебували на даху вантажного вагону, що стояв на залізничній станції "Роток", отримали опіки, у одного з них — ампутовано ногу.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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На початку, на даху потяга були двоє дівчат. Згодом до них вирішив приєднатись 17-річний хлопець. Внаслідок свої дій, діти отримали травми різного ступеня тяжкості.

"Хлопець почав вилазити на дах вагону, в цей момент його вдарило струмом, внаслідок чого відкинуло на сусідню колію. У цей час по колії рухався потяг. Машиніст застосував екстрене гальмування, однак наїзду уникнути не вдалося. З ампутованою нижньою кінцівкою та опіками шкіри його ушпиталили до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Крім того, в момент удару, струмом вразило 13-річну дівчинку. Її також госпіталізували до лікарні з опіками передпліччя та кисті різного ступеню. На щастя, загрози життю дівчинки немає.

"Слідчі Білоцерківського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України)", — додали у поліції.

Також там звернулися до батьків з проханням подбати про безпеку дітей та поспілкуватися з ними про небезпеку дозвілля на залізниці.

Нагадаємо, Київська дитяча залізниця 27 квітня відкрила сезон руху поїздів. Мешканці та гості міста можуть відвідати її разом з дітьми кілька днів на тиждень аж до листопада цього року.

Раніше у Києві підліток спробував утекти з дому, проте працівники поліції зуміли знайти його. При цьому утікач був виявлений у родичів за 90 км від століиці.

Укрзалізниця
підлітки
Київська область
залізниця
потяг

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