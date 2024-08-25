В Закарпатье суд обязал женщину заплатить штраф за избиение

Заседание суда. Иллюстративное фото: nsj.gov.ua

В Виноградовском районе Закарпатской области суд признал виновной местную жительницу в совершении хулиганских действий, повлекших телесные повреждения ее соседки. Ее обязали уплатить штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суд установил, что инцидент произошел 21 июля около трех часов ночи. На фоне внезапно возникшего конфликта обвиняемая напала на свою соседку.

Злоумышленница схватила потерпевшую за волосы, повалила на землю и нанесла ей многочисленные удары кулаками в голову и лицо.

В результате этого инцидента, потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением головного мозга.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила факт нанесения телесных повреждений и установила их степень тяжести.

Решение суда

Суд квалифицировал действия женщины, как нанесение умышленного легкого телесного повреждения, что повлекло за собой кратковременное расстройство здоровья.

Приговором суда она признана виновной в совершении инкриминируемого ей преступления. Ее обязали уплатить штраф в размере 850 гривен.