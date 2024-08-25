Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Закарпатті жінка завдала побоїв сусідці — як її покарав суд arrow

На Закарпатті жінка завдала побоїв сусідці — як її покарав суд

25 серпня 2024 22:32
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор
На Закарпатті суд зобов'язав жінку заплатити штраф за побиття
Засідання суду. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua
Дмитро Галушка - Редактор
Дмитро Галушка
Редактор

У Виноградівському районі Закарпатської області суд визнав винною місцеву мешканку у скоєнні хуліганських дій, що призвели до тілесних ушкоджень її сусідки. Її зобовязали сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Обставини справи

Суд встановив, що інцидент стався 21 липня близько третьої години ночі. На тлі раптово виниклого конфлікту, обвинувачена напала на свою сусідку.

Зловмисниця схопила потерпілу за волосся, повалила на землю та завдала їй численних ударів кулаками в голову та обличчя.

Внаслідок цього інциденту, потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку.

Судово-медична експертиза підтвердила факт завдання тілесних ушкоджень та встановила їх ступінь тяжкості.

Рішення суду

Суд кваліфікував дії жінки, як завдання умисного легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.

Вироком суду її визнано винною у скоєнні інкримінованого їй злочину. Її зобов'язали сплатити штраф у розмірі 850 гривень.

Також важливі новини дня по темі:

суд штраф побиття Закарпаття судові рішення

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:56 На Чернігівщині засудили жінку, яка через месенджер видавала маршрути працівників ТЦК

22:45 Ціни на пальне — яка буде вартість бензину на АЗС завтра

22:32 На Закарпатті жінка завдала побоїв сусідці — як її покарав суд

21:44 ЗСУ взяли під контроль ще два населені пункти на Курщині — головне зі звернення Зеленського

21:39 У Краматорську з-під руїн знищеного росіянами готелю витягли тіло британского журналіста

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

21:31 Відключення світла в Одеській області — як діятимуть графіки завтра

21:24 У МЗС відреагували на скупчення військ Білорусі на кордоні з Україною

20:53 Як Мудрик і Забарний зіграли в АПЛ — Челсі та Борнмут сильно здивували

20:49 Ізраїль відповів на атаки "Хезболли", Нетаньягу запевнив, що буде продовження

20:25 Відома реперка різко відповіла на закиди щодо вживання популярного препарату для схуднення

22:56 На Чернігівщині засудили жінку, яка через месенджер видавала маршрути працівників ТЦК

22:45 Ціни на пальне — яка буде вартість бензину на АЗС завтра

22:32 На Закарпатті жінка завдала побоїв сусідці — як її покарав суд

21:44 ЗСУ взяли під контроль ще два населені пункти на Курщині — головне зі звернення Зеленського

21:39 У Краматорську з-під руїн знищеного росіянами готелю витягли тіло британского журналіста

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

21:31 Відключення світла в Одеській області — як діятимуть графіки завтра

21:24 У МЗС відреагували на скупчення військ Білорусі на кордоні з Україною

20:53 Як Мудрик і Забарний зіграли в АПЛ — Челсі та Борнмут сильно здивували

20:49 Ізраїль відповів на атаки "Хезболли", Нетаньягу запевнив, що буде продовження

20:25 Відома реперка різко відповіла на закиди щодо вживання популярного препарату для схуднення

Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

20 серпня 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету наприкінці серпня

Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

24 серпня 2024
Text

20:01 Ділянку тунелю на "Деміївській" відремонтують за 600 мільйонів грн — Бахматов поділився деталями

Text

20:00 Знищена ворожа техніка та Суджа під контролем ЗСУ — ексклюзив Новини.LIVE з Курської області

Text

19:33 Ми вільний народ — одесити розповіли, що для них означає День Незалежності України

Text

19:22 Відомий актор пояснив, чому Росія "прозріла", коли Україна "стала не такою, як вона"

Text

19:03 Чи дійсно територія Росії насправді належить Україні — історик здивував подробицями

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

18:03 Знайти досить складно — Терехов пояснив, чого наразі не вистачає в інфраструктурі Харкова

Text

17:07 Бійці Третьої штурмової висловилися про ротації на службі та підготовку новобранців

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку