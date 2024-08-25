На Закарпатті суд зобов'язав жінку заплатити штраф за побиття

Засідання суду. Ілюстративне фото: nsj.gov.ua

У Виноградівському районі Закарпатської області суд визнав винною місцеву мешканку у скоєнні хуліганських дій, що призвели до тілесних ушкоджень її сусідки. Її зобовязали сплатити штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суд встановив, що інцидент стався 21 липня близько третьої години ночі. На тлі раптово виниклого конфлікту, обвинувачена напала на свою сусідку.

Зловмисниця схопила потерпілу за волосся, повалила на землю та завдала їй численних ударів кулаками в голову та обличчя.

Внаслідок цього інциденту, потерпіла отримала закриту черепно-мозкову травму зі струсом головного мозку.

Судово-медична експертиза підтвердила факт завдання тілесних ушкоджень та встановила їх ступінь тяжкості.

Рішення суду

Суд кваліфікував дії жінки, як завдання умисного легкого тілесного ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я.

Вироком суду її визнано винною у скоєнні інкримінованого їй злочину. Її зобов'язали сплатити штраф у розмірі 850 гривень.