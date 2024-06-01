В Закарпатье зафиксировали мощный град-гигант
По Закарпатью пронесся мощный град. Падали с неба льдины достигали размеров мячей для пинг-понга.
Об этом говорится в репортаже ТСН в субботу, 1 июня.
Мощный град в Закарпатье
"В городе Тячев на Закарпатье очевидцы зафиксировали мощный град", — говорится в сообщении.
Сообщается, что льдинки осадков достигали размеров мячей для пинг-понга. После окончания грозы на небе появились сразу две радуги.
Напомним, народный синоптик Наталья Диденко также рассказала, что в начале лета в Украине ожидаются ливни с грозами, а также существует риск пожарной опасности.
Добавим, что синоптики рассказали о том, что июнь этого года будет намного теплее, чем в прошлом году, поскольку четыре из пяти предыдущих месяцев оказались теплее нормы.
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