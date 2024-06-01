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На Закарпатті зафіксували потужний град-гігант

1 червня 2024 21:56
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На Закарпатті зафіксували потужний град-гігант
Альтанка під час граду. Фото: скриншот
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

По Закарпаттю пронісся потужний град. Крижини, які падали з неба, досягали розмірів м’ячів для пінг-понгу.

Про це говориться у репортажі ТСН у суботу, 1 червня.

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"У місті Тячів, що на Закарпатті, очевидці зафіксували потужний град", — говориться у повідомленні.

Повідомляється, що крижинки опадів досягали розмірів м’ячів для пінг-понгу. Після закінчення грози на небі з'явились одразу дві веселки.

Нагадаємо, народний синоптик Наталка Діденко також розповіла, на початку літа в Україні очікуються зливи з грозами, а також існує ризик пожежної небезпеки.

Додамо, що синоптики розповіли про те, що червень цього року буде набагато теплішим, ніж торік, оскільки чотири з п’яти попередніх місяців виявились теплішими за норму.

Україна
град
літо
погода
Закарпаття

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