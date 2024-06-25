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На Закарпатье состоялся первый спектакль для людей с нарушениями слуха и зрения — фото

25 июня 2024 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Первый спектакль для людей с нарушениями зрения и слуха на Закарпатье — фото
Момент из спектакля Закарпатского академического музыкально-драматического театра. Фото: Закарпатский академический музыкально драматический театр / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Закарпатский академический музыкально-драматический театр впервые показал представление людям с нарушениями зрения и слуха. Это стало возможным благодаря сурдопереводчику и рассказчику, который транслировал спектакль через специальные наушники.

Об этом Закарпатский театр сообщил в понедельник, 24 июня, в Facebook.

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Спектакль для людей с нарушениями зрения и слуха

"Сегодня мы впервые показали спектакль для людей с нарушениями зрения и слуха. Сурдопереводчица Наталья Булеца транслировала все через жестовой язык. А зритель с нарушениями зрения имел возможность услышать спектакль благодаря нашей коллеге Диане Фуско, которая транслировала ему все через специальные наушники, объясняя, что происходит на сцене", — отметили актеры.

Спектакль для людей с нарушениеми слуха и зрения
Девушка передает наушники для мужчины с нарушениями зрения. Фото: Закарпатский академический музыкально драматический театр / Facebook
Проходят спектакли для людей с особыми потребностями
Гости театра с нарушениями зрения и слуха. Фото: Закарпатский академический музыкально драматический театр / Facebook

Они отметили, что для театра это важный опыт, потому что благодаря этому артисты могут захватить более широкую аудиторию, которая хочет его посетить и почувствовать.

"Благодарим всех, кто сделал этот опыт возможным! Все это было реализовано в рамках Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине, инициированной Еленой Зеленской", — добавили в театре.

Первый спектакль для людей с особыми потребностями
Актеры Закарпатского академического музыкально драматичного театра. Фото: Закарпатский академический музыкально-драматический театр / Facebook / Facebook
Театр, где состоялся спектакль для людей с нарушениями слуха и зрения
Актеры и гости Закарпатского академического музыкально драматического театра. Фото: Закарпатский академический музыкально-драматический театр / Facebook / Facebook

Напомним, что во Львове стесали неровную брусчатку, которая является барьером для людей на колесном кресле, а также парня или девушки на протезе. Такое обновление воплощают на средства предпринимателей и меценатов.

В свою очередь волонтеры помогают людям с особыми потребностями выехать из оккупированных Россией территорий. Так, недавно удалось вывезти из Херсонской области слепую женщину и ее почти не ходящего мужа.

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