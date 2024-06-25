Перша вистава для людей із порушеннями зору та слуху на Закарпатті — фото

На Закарпатті відбулась перша вистава для людей із порушеннями слуху та зору — фото
Закарпатський академічний музично-драматичний театр вперше показав виставу людям із порушеннями зору та слуху. Це стало можливим завдяки сурдоперекладачу та оповідачу, що транслював спектакль через спеціальні навушники.
Про це Закарпатський театр повідомив у понеділок, 24 червня, у Facebook.
Вистава для людей із порушеннями зору та слуху
"Сьогодні ми вперше показали виставу для людей з порушеннями зору та слуху. Сурдоперекладачка Наталія Булеца транслювала все через жестову мову. А глядач з порушеннями зору мав можливість почути виставу завдяки нашій колезі Діані Фуско, яка транслювала йому все через спеціальні навушники, пояснюючи, що відбувається на сцені", — зазначили актори.
Вони наголосили, що для театру це важливий досвід, бо завдяки цьому артисти мають змогу захопити ширшу аудиторію, яка хоче його відвідати і відчути.
"Дякуємо всім, хто зробив цей досвід можливим! Все це було реалізовано в рамках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, ініційованої Оленою Зеленською", — додали в театрі.
Нагадаємо, що у Львові стесали нерівну бруківку, яка є бар'єром для людей на колісному кріслі, а також хлопця чи дівчини на протезі. Таке оновлення втілюють коштом підприємців і меценатів.
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