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На Закарпатті відбулась перша вистава для людей із порушеннями слуху та зору — фото

25 червня 2024 04:27
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Перша вистава для людей із порушеннями зору та слуху на Закарпатті — фото
Момент із вистави Закарпатського академічного музично-драматичного театру. Фото: Закарпатський академічний музично-драматичний театр / Facebook
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Закарпатський академічний музично-драматичний театр вперше показав виставу людям із порушеннями зору та слуху. Це стало можливим завдяки сурдоперекладачу та оповідачу, що транслював спектакль через спеціальні навушники. 

Про це Закарпатський театр повідомив у понеділок, 24 червня, у Facebook.

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Вистава для людей із порушеннями зору та слуху

"Сьогодні ми вперше показали виставу для людей з порушеннями зору та слуху. Сурдоперекладачка Наталія Булеца транслювала все через жестову мову. А глядач з порушеннями зору мав можливість почути виставу завдяки нашій колезі Діані Фуско, яка транслювала йому все через спеціальні навушники, пояснюючи, що відбувається на сцені", — зазначили актори.

Вистава для людей із порушенням слуху й зору
Дівчина передає навушники для чоловіка з порушеннями зору. Фото: Закарпатський академічний музично-драматичний театр / Facebook
Чи проходять вистави для людей з особливими потребами
Гості театру з порушеннями зору й слуху. Фото: Закарпатський академічний музично-драматичний театр / Facebook

Вони наголосили, що для театру це важливий досвід, бо завдяки цьому артисти мають змогу захопити ширшу аудиторію, яка хоче його відвідати і відчути.

"Дякуємо всім, хто зробив цей досвід можливим! Все це було реалізовано в рамках Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні, ініційованої Оленою Зеленською", — додали в театрі.

Перша вистава для людей з особливими потребами
Актори Закарпатського академічного музично-драматичного театру. Фото: Закарпатський академічний музично-драматичний театр / Facebook / Facebook
Театр, де відбулась вистава для людей із порушеннями слуху й зору
Актори й гості Закарпатського академічного музично-драматичного театру. Фото: Закарпатський академічний музично-драматичний театр / Facebook / Facebook

Нагадаємо, що у Львові стесали нерівну бруківку, яка є бар'єром для людей на колісному кріслі, а також хлопця чи дівчини на протезі. Таке оновлення втілюють коштом підприємців і меценатів.

Своєю чергою волонтери допомагають людям із особливими потребами виїхати з окупованих Росією територій. Так, нещодавно вдалося вивезти з Херсонської області сліпу жінку та її чоловіка, який майже не ходить.

здоров'я
Закарпаття
театр
зір
інвалідність
культура
особа з інвалідністю
вистава

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