На Закарпатье грузовик прорвал прорвал границу в Венгрию

Грузовик с 32 уклонистами. Фото: Виталий Глагола

В воскресенье 9 июня на Закарпатье грузовик ГАЗ-66 с черными военными номерами прорвал границу. Венгерские пограничники задержали 32 украинских граждан.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем Telegram в понедельник, 10 июня. Также информацию подтвердил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

Читайте также:

Схема прорыва границы грузовиком на карте. Фото: Виталий Глагола

Инцидент на украинско-венгерской границе

Незаконный прорыв границы произошел на участке "Косино" и "Большая Бойгань" в Закарпатской области.

Видеокамеры зафиксировали, что грузовик двигался с полевой дороги через поле в направлении границы. Позже автомобиль обнаружили на венгерской стороне, а все пассажиры его покинули. Еще позже венгерская сторона сообщила о задержании 32 человек.

Прорыв границы грузовиком. Фото: Виталий Глагола

"О незаконном пересечении границы группой лиц с привлечением транспортного средства на участке Мукачевского отряда в настоящее время проводится вся необходимая проверка. Движение грузовика в сторону границы через поле было зафиксировано с помощью технических средств контроля за местностью. Группа реагирования обнаружила следы автомобиля в сторону суммы" , — рассказал полковник ГНСУ Андрей Демченко.

Позже смежная сторона сообщила об обнаружении ими транспотного средства и задержании 32 граждан Украины.

Прорыв границы грузовиком. Фото: Виталий Глагола

Кроме этого, украинские пограничники задержали нескольких лиц, которые, возможно, причастны к незаконному перемещению через границу этих лиц. С ними проводятся фильтрационно-проверочные мероприятия.

"Как видим, противоправные элементы не оставляют попыток незаконного перемещения лиц через границу. Зато сами нарушители пользуются услугами преступных организованных групп, которые обещают им содействие за немалые суммы средств", — говорит Демченко.

Он также уточнил, что в ходе проверки не была установлена принадлежность автомобиля к военным формированиям. Офицер добавил, что в настоящее время венгерская сторона еще не передала Украине задержанных граждан.

Напомним, пограничники задержали в горах Закарпатья военнообязанного и местного жителя, пытавшегося незаконно переправить мужчину в Словакию.

Также мы писали о том, что мужчина родом из Донецка был признан виновным в уклонении от призыва на военную службу и получил пять лет тюремного заключения.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что происходят случаи, когда соседние страны возвращают уклонистов назад в Украину. Речь идет о мужчинах, бежавших за границу.