На Закарпатті вантажівка прорвала прорвала кордон до Угорщини

На Закарпатті вантажівка із 32 ухилянтами прорвала кордон до Угорщини
У неділю 9 червня на Закарпатті вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвала кордон. Угорські прикордонники затримали 32 українських громадян.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram в понеділок, 10 червня. Також інформацію підтвердив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".
Інцидент на українсько-угорському кордоні
Незаконний прорив кордону стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань" в Закарпатській області.
Відеокамери зафіксували, що вантажівка рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Пізніше автомобіль знайшли на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Ще згодом угорська сторона повідомила про затримання 32 осіб.
"Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни", — розповів полковник ДПСУ Андрій Демченко.
Пізніше суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України.
Крім цього, українські прикордонники затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.
"Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів", — каже Демченко.
Він також уточнив, що в ході перевірки не було встановлено приналежність автомобіля до військових формувань. Офіцер додав, що наразі угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.
Нагадаємо, прикордонники затримали у горах Закарпаття військовозобов'язаного та місцевого жителя, який намагався незаконно переправити чоловіка до Словаччини.
Також ми писали про те, що чоловік, родом із Донецька, був визнаний винним в ухиленні від призову на військову службу та отримав п'ять років тюремного ув'язнення.
Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що трапляються випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну. Йдеться про чоловіків, які втекли за кордон.
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