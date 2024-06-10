На Закарпатті вантажівка прорвала прорвала кордон до Угорщини

Вантажівка із 32 ухилянтами. Фото: Віталій Глагола

У неділю 9 червня на Закарпатті вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвала кордон. Угорські прикордонники затримали 32 українських громадян.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram в понеділок, 10 червня. Також інформацію підтвердив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

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Схема прориву кордону вантажівкою на мапі. Фото: Віталій Глагола

Інцидент на українсько-угорському кордоні

Незаконний прорив кордону стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань" в Закарпатській області.

Відеокамери зафіксували, що вантажівка рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Пізніше автомобіль знайшли на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Ще згодом угорська сторона повідомила про затримання 32 осіб.

Прорив кордону вантажівкою. Фото: Віталій Глагола

"Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни", — розповів полковник ДПСУ Андрій Демченко.

Пізніше суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України.

Прорив кордону вантажівкою. Фото: Віталій Глагола

Крім цього, українські прикордонники затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

"Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів", — каже Демченко.

Він також уточнив, що в ході перевірки не було встановлено приналежність автомобіля до військових формувань. Офіцер додав, що наразі угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.

Нагадаємо, прикордонники затримали у горах Закарпаття військовозобов'язаного та місцевого жителя, який намагався незаконно переправити чоловіка до Словаччини.

Також ми писали про те, що чоловік, родом із Донецька, був визнаний винним в ухиленні від призову на військову службу та отримав п'ять років тюремного ув'язнення.

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що трапляються випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну. Йдеться про чоловіків, які втекли за кордон.