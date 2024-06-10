Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На Закарпатті вантажівка із 32 ухилянтами прорвала кордон до Угорщини arrow

На Закарпатті вантажівка із 32 ухилянтами прорвала кордон до Угорщини

10 червня 2024 13:20
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
На Закарпатті вантажівка прорвала прорвала кордон до Угорщини
Вантажівка із 32 ухилянтами. Фото: Віталій Глагола
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

У неділю 9 червня на Закарпатті вантажівка ГАЗ-66 з чорними військовими номерами прорвала кордон. Угорські прикордонники затримали 32 українських громадян.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram в понеділок, 10 червня. Також інформацію підтвердив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

Читайте також:

 

мапа Глагола
Схема прориву кордону вантажівкою на мапі. Фото: Віталій Глагола

Інцидент на українсько-угорському кордоні

Незаконний прорив кордону стався на ділянці "Косино" та "Велика Бийгань" в Закарпатській області.

Відеокамери зафіксували, що вантажівка рухалась з польової дороги через поле в напрямку кордону. Пізніше автомобіль знайшли на угорському боці, а всі пасажири його покинули. Ще згодом угорська сторона повідомила про затримання 32 осіб.

 

прорив кордону
Прорив кордону вантажівкою. Фото: Віталій Глагола

"Щодо незаконного перетину кордону групою осіб із залученням транспортного засобу на ділянці Мукачівського загону на цей час проводиться вся необхідна перевірка. Рух вантажівки в бік кордону через поле було зафіксовано за допомогою технічних засобів контролю за місцевістю. Група реагування виявила сліди автомобіля в бік суміжної країни", — розповів полковник ДПСУ Андрій Демченко.

Пізніше суміжна сторона повідомила про виявлення ними транспотного засобу та затримання 32 громадян України.

 

прорив кордону
Прорив кордону вантажівкою. Фото: Віталій Глагола

Крім цього, українські прикордонники затримали кількох осіб, які можливо причетні до незаконного переміщення через кордон цих осіб. З ними проводяться фільтраційно-перевірочні заходи.

"Як бачимо, протиправні елементи не полишають спроб з незаконного переміщення осіб через кордон. Натомість самі порушники користуються послугами злочинних організованих груп, які обіцяють їм сприяння за чималі суми коштів", — каже Демченко.

Він також уточнив, що в ході перевірки не було встановлено приналежність автомобіля до військових формувань. Офіцер додав, що наразі угорська сторона ще не передала Україні затриманих громадян.

Нагадаємо, прикордонники затримали у горах Закарпаття військовозобов'язаного та місцевого жителя, який намагався незаконно переправити чоловіка до Словаччини

Також ми писали про те, що чоловік, родом із Донецька, був визнаний винним в ухиленні від призову на військову службу та отримав п'ять років тюремного ув'язнення. 

Раніше речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що трапляються випадки, коли сусідні країни повертають ухилянтів назад в Україну. Йдеться про чоловіків, які втекли за кордон. 

військовий призов
мобілізація
вантажівки
війна в Україні
Українська правда
прикордонники
військові
ДПСУ
військовозобов'язані
ухилянти
Угорщина
Закарпаття
кордон

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку