На Закарпатье произошел конфликт между военкомами и женщинами, возмущающимися действиями ТЦК

Работники ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот из видео Независимые медиа Прикарпатья

В Закарпатье произошел спор между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жительницами. Женщины на фоне того, что военкомы выписали повестку мужчине, громко кричали и выражали свое возмущение о бездействии ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Спор между женщинами и сотрудниками ТЦК в Закарпатье

Женщина записала видео, на котором видно, что военкомы остановили мужчину на автомобиле на блокпосте и вручили ему повестку. После этого произошел скандал. Женщины обвиняли сотрудников ТЦК в бездействии и требовали, чтобы они сами отправились на фронт и не трогали мужчин. Местные жительницы возмущаются действиями ТЦК, которые установили в населенном пункте блокпост и раздают повестки.

"Почему вы не идете на передовую? Вы вылавливаете ребят как крыс… Идите сами туда, а не бедняков ловите", — сказала одна из местных жительниц.

Когда именно было снято видео, пока неизвестно.

Напомним, в Одессе в течение недели продолжается усиленная мобилизация в общественном транспорте. Военные подчеркивают, что во время военного положения такие действия ТЦК вполне законны. Горожане начали возмущаться таким действиям военных и вступать с ними в словесные стычки.