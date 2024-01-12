Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow На Закарпатье произошел конфликт между военкомами и женщинами, возмущающимися действиями ТЦК arrow

На Закарпатье произошел конфликт между военкомами и женщинами, возмущающимися действиями ТЦК

12 января 2024 18:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Закарпатье произошел конфликт между военкомами и женщинами, возмущающимися действиями ТЦК
Работники ТЦК. Иллюстративное фото: скриншот из видео Независимые медиа Прикарпатья
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Закарпатье произошел спор между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки и местными жительницами. Женщины на фоне того, что военкомы выписали повестку мужчине, громко кричали и выражали свое возмущение о бездействии ТЦК.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Читайте также:

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику! 18+!

Спор между женщинами и сотрудниками ТЦК в Закарпатье

Женщина записала видео, на котором видно, что военкомы остановили мужчину на автомобиле на блокпосте и вручили ему повестку. После этого произошел скандал. Женщины обвиняли сотрудников ТЦК в бездействии и требовали, чтобы они сами отправились на фронт и не трогали мужчин. Местные жительницы возмущаются действиями ТЦК, которые установили в населенном пункте блокпост и раздают повестки.

"Почему вы не идете на передовую? Вы вылавливаете ребят как крыс… Идите сами туда, а не бедняков ловите", — сказала одна из местных жительниц.

Когда именно было снято видео, пока неизвестно.

Напомним, в Одессе в течение недели продолжается усиленная мобилизация в общественном транспорте. Военные подчеркивают, что во время военного положения такие действия ТЦК вполне законны. Горожане начали возмущаться таким действиям военных и вступать с ними в словесные стычки.

война
Украина
женщины
Закарпатье
военный призыв
мобилизация
ТЦК и СП

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме