На Закарпатті стався конфлікт між військкомами та жінками, які обурюються діями ТЦК
На Закарпатті сталася суперечка між співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і місцевими жительками. Жінки на тлі того, що військкоми виписали повістку чоловіку, голосно кричали та висловлювали своє обурення про бездіяльність ТЦК.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
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Суперечка між жінками та співробітниками ТЦК на Закарпатті
Жінка записала відео, на якому видно, що військкоми зупинили чоловіка на авто на блокпості і вручили йому повістку. Після цього стався скандал. Жінки звинувачували співробітників ТЦК у бездіяльності та вимагали, щоб вони самі відправилися на фронт і не чіпали чоловіків. Місцеві жительки обурюються діями ТЦК, які встановили в населеному пункті блокпост і роздають повістки.
"Чому ви не йдете на передову. Ви виловлюєте хлопців як щурів… Йдіть самі туди, а не бідняків ловіть", — сказала одна з місцевих мешканок.
Коли саме було зняте відео, наразі невідомо.
Нагадаємо, в Одесі протягом тижня триває посилена мобілізація у громадському транспорті. Військові наголошують, що під час воєнного стану такі дії ТЦК цілком законні. Містяни почали обурюватися таким діям військових та вступати з ними в словесні сутички.
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