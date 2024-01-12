На Закарпатті стався конфлікт між військкомами та жінками, які обурюються діями ТЦК

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот з відео Незалежні медіа Прикарпаття

На Закарпатті сталася суперечка між співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і місцевими жительками. Жінки на тлі того, що військкоми виписали повістку чоловіку, голосно кричали та висловлювали своє обурення про бездіяльність ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Увага! Відео містить ненормативну лексику! 18+!

Суперечка між жінками та співробітниками ТЦК на Закарпатті

Жінка записала відео, на якому видно, що військкоми зупинили чоловіка на авто на блокпості і вручили йому повістку. Після цього стався скандал. Жінки звинувачували співробітників ТЦК у бездіяльності та вимагали, щоб вони самі відправилися на фронт і не чіпали чоловіків. Місцеві жительки обурюються діями ТЦК, які встановили в населеному пункті блокпост і роздають повістки.

"Чому ви не йдете на передову. Ви виловлюєте хлопців як щурів… Йдіть самі туди, а не бідняків ловіть", — сказала одна з місцевих мешканок.

Коли саме було зняте відео, наразі невідомо.

Нагадаємо, в Одесі протягом тижня триває посилена мобілізація у громадському транспорті. Військові наголошують, що під час воєнного стану такі дії ТЦК цілком законні. Містяни почали обурюватися таким діям військових та вступати з ними в словесні сутички.