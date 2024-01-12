Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow На Закарпатті стався конфлікт між військкомами та жінками, які обурюються діями ТЦК arrow

На Закарпатті стався конфлікт між військкомами та жінками, які обурюються діями ТЦК

12 січня 2024 18:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Закарпатті стався конфлікт між військкомами та жінками, які обурюються діями ТЦК
Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: скриншот з відео Незалежні медіа Прикарпаття
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Закарпатті сталася суперечка між співробітниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки і місцевими жительками. Жінки на тлі того, що військкоми виписали повістку чоловіку, голосно кричали та висловлювали своє обурення про бездіяльність ТЦК.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

Увага! Відео містить ненормативну лексику! 18+!

Суперечка між жінками та співробітниками ТЦК на Закарпатті

Жінка записала відео, на якому видно, що військкоми зупинили чоловіка на авто на блокпості і вручили йому повістку. Після цього стався скандал. Жінки звинувачували співробітників ТЦК у бездіяльності та вимагали, щоб вони самі відправилися на фронт і не чіпали чоловіків. Місцеві жительки обурюються діями ТЦК, які встановили в населеному пункті блокпост і роздають повістки. 

"Чому ви не йдете на передову. Ви виловлюєте хлопців як щурів… Йдіть самі туди, а не бідняків ловіть", — сказала одна з місцевих мешканок.

Коли саме було зняте відео, наразі невідомо.

Нагадаємо, в Одесі протягом тижня триває посилена мобілізація у громадському транспорті. Військові наголошують, що під час воєнного стану такі дії ТЦК цілком законні. Містяни почали обурюватися таким діям військових та вступати з ними в словесні сутички. 

війна
Україна
жінки
Закарпаття
військовий призов
мобілізація
ТЦК та СП

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

30 грудня 2023
Новина з відео

09:05 Рецепт салату "снігова красуня", від якого неможливо відірватися

Актуальне по темі