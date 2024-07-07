Пес ГНСУ обнаружил гранату в багаже

Служебный пес обнаружил гранату. Фото: ГПСУ

На Закарпатье, у границы с Венгрией, тренированная на поиск оружия служебная собака пограничников отреагировала на дорожную сумку 24-летней украинки. В результате у женщины обнаружили гранату Ф-1 и патрон калибра 5.45.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины в воскресенье, 7 апреля.

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Женщина путешествовала на автомобиле в Будапешт. Служебный пес пограничников отреагировал на ее сумку и пограничники провели более тщательный осмотр ее содержимого.

В результате они обнаружили среди багажа гранату Ф-1 и патрон калибра 5.45.

По словам 24-летней женщины, она везла это за границу по заказу "знакомых".

Теперь ей грозит уголовная ответственность по статье "Незаконное обращение с оружием". Она может попасть за решетку на семь лет.

Граната в сумке. Фото: ГПСУ

Запчасть от гранаты. Фото: ГПСУ

Напомним, ранее в Закарпатской области пограничники остановили микроавтобус, в котором находились 17 украинцев, которые нелегально хотели бежать в Венгрию.

Также в ГНСУ сообщили о беглеце, который собирался прорваться за границу, заявляя, что он "морской пехотинец", и даже имел необходимое снаряжение, чтобы пересечь государственную границу.