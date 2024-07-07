На Закарпатті службовий пес ДПСУ виявив гранату в багажі 24-річної українки
На Закарпатті, біля кордону з Угорщиною, тренований на пошук зброї службовий собака прикордонників відреагував на дорожню сумку 24-річної українки. Внаслідок цього у жінки виявили гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у неділю, 7 квітня.
Знайшли у сумці гранату
Жінка подорожувала автомобілем до Будапешта. Службовий пес прикордонників відреагував на її сумку і прикордонники здійснили більш ретельний огляд її вмісту.
Внаслідок цього вони виявили серед багажу гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.
За словами 24-річної жінки, вона везла це за кордон на замовлення "знайомих".
Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Незаконне поводження зі зброєю". Вона може потрапити за ґрати на сім років.
Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебувало 17 українців, які нелегально хотіли втекти до Угорщини.
Також в ДПСУ повідомили про втікача, який збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він "морський піхотинець", та навіть мав необхідне спорядження, щоб перетнути державний кордон.
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