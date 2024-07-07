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На Закарпатті службовий пес ДПСУ виявив гранату в багажі 24-річної українки

7 липня 2024 14:37
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Пес ДПСУ виявив гранату в багажі
Службовий пес виявив гранату. Фото: ДПСУ
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На Закарпатті, біля кордону з Угорщиною, тренований на пошук зброї службовий собака прикордонників відреагував на дорожню сумку 24-річної українки. Внаслідок цього у жінки виявили гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у неділю, 7 квітня.

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Жінка подорожувала автомобілем до Будапешта. Службовий пес прикордонників відреагував на її сумку і прикордонники здійснили більш ретельний огляд її вмісту.

Внаслідок цього вони виявили серед багажу гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.

За словами 24-річної жінки, вона везла це за кордон на замовлення "знайомих".

Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Незаконне поводження зі зброєю". Вона може потрапити за ґрати на сім років.

граната в сумці
Граната в сумці. Фото: ДПСУ
чека від гранати
Запчастина гранати. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебувало 17 українців, які нелегально хотіли втекти до Угорщини.

Також в ДПСУ повідомили про втікача, який збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він "морський піхотинець", та навіть мав необхідне спорядження, щоб перетнути державний кордон.

Угорщина Україна граната прикордонники порушення Кримінал ДПСУ

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