Пес ДПСУ виявив гранату в багажі

Службовий пес виявив гранату. Фото: ДПСУ

На Закарпатті, біля кордону з Угорщиною, тренований на пошук зброї службовий собака прикордонників відреагував на дорожню сумку 24-річної українки. Внаслідок цього у жінки виявили гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у неділю, 7 квітня.

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Знайшли у сумці гранату

Жінка подорожувала автомобілем до Будапешта. Службовий пес прикордонників відреагував на її сумку і прикордонники здійснили більш ретельний огляд її вмісту.

Внаслідок цього вони виявили серед багажу гранату Ф-1 та патрон калібру 5.45.

За словами 24-річної жінки, вона везла це за кордон на замовлення "знайомих".

Тепер їй загрожує кримінальна відповідальність за статтею "Незаконне поводження зі зброєю". Вона може потрапити за ґрати на сім років.

Граната в сумці. Фото: ДПСУ

Запчастина гранати. Фото: ДПСУ

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області прикордонники зупинили мікроавтобус, в якому перебувало 17 українців, які нелегально хотіли втекти до Угорщини.

Також в ДПСУ повідомили про втікача, який збирався прорватися за кордон, заявляючи, що він "морський піхотинець", та навіть мав необхідне спорядження, щоб перетнути державний кордон.