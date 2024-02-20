В Закарпатье ромы избили сотрудника ТЦК

Сотрудник ТЦК. Иллюстративное фото: 24 канал

В Мукачево на Закарпатье ромы напали на улице на сотрудника местного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Группа ромов жестоко избила военкома, при этом в полицию не поступало заявлений о нападении.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram во вторник, 20 февраля.

Избиение сотрудника ТЦК на Закарпатье

В Мукачево местные ромы напали и избили военного из районного ТЦК. Пока причины конфликта не известны. На распространившемся в сети видео видно, как несколько ромов кричат на мужчину, а впоследствии по очереди бьют его, военком упал на землю, но это не остановило нападающих и они продолжили наносить удары. Все обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

"Заявлений в полицию по этому поводу ни от кого не поступало. Событие мы самостоятельно зарегистрировали, сейчас устанавливаем все обстоятельства происшествия и определяемся с правовой квалификацией", — указала в комментарии журналисту спикер полиции Закарпатья Анна Дан.

Напомним, в Харькове произошла обратная ситуация. Мужчина якобы пытался убежать от сотрудников ТЦК, за что его догнали и избили.

Добавим, в Одессе также возник скандал с ТЦК. В стычке принял участие водитель легкового автомобиля, в котором выбили стекло.