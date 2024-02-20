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На Закарпатті роми побили співробітника ТЦК

20 лютого 2024 23:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Закарпатті роми побили співробітника ТЦК
Співробітник ТЦК. Ілюстративне фото: 24 канал
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Мукачеві на Закарпатті роми напали на вулиці на співробітника місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Група ромів жорстоко побила військкома, при цьому до поліції не надходило заяв про напад.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у Telegram у вівторок, 20 лютого.

Побиття співробітника ТЦК на Закарпатті

У Мукачеві місцеві роми напали та побили військового з районного ТЦК. Наразі причини конфлікту не відомі. На відео, що поширилося мережею видно, як декілька ромів кричать на чоловіка, а згодом по черзі б'ють його, військком впав на землю, але це не зупинило нападників і вони продовжили завдавати ударів. Усі обставини події з'ясовують правоохоронці.

"Заяв до поліції з даного приводу ні від кого не надходило. Подію ми самостійно зареєстрували, зараз встановлюємо всі обставини події та визначаємося з правовою кваліфікацією", — вказала в коментарі журналісту речниця поліції Закарпаття Ганна Дан.

Нагадаємо, у Харкові сталася зворотна ситуація. Чоловік нібито намагався втекти від співробітників ТЦК, за що ті його наздогнали та побили.

Додамо, в Одесі також виник скандал з ТЦК. У сутичці взяв участь водій легкового автомобіля, в якому вибили скло.

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роми
Україна
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Закарпаття
Мукачево
ТЦК та СП

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