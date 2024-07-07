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На Закарпатье две девочки утонули в озере — в ГСЧС рассказали подробности трагедии

7 июля 2024 14:07
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Девушки утонули в озере - ГСЧС сообщила подробности
Сотрудники ГСЧС ищут тела. Фото: ГСЧС
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

На Закарпатье в селе Батрадь две девочки утонули в водоеме. Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям извлекли тела и передали их полиции.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области воскресенье, 7 июля.

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Две девочки утонули в озере

Трагедия произошла в Береговском районе в селе Батрадь. Четверо девочек-подростков гуляли, но одна из них поскользнулась и упала в воду.

Две ее подруги нырнули за ней, но одна из них смогла вернуться на берег. Водолазы ГСЧС достали тела утонувших девочек и передали их правоохранителям.

водолазы достают тела девушек
Водолаз достает тела утонувших девочек. Фото: ГСЧС
девушки утонули
Тела утонувших девочек. Фото: ГСЧС

Ранее мы сообщали, что в городе Беляевка Одесской области произошла трагедия: маленький ребенок упал в выгребную яму. Мальчику поставили диагноз "состояние после утопления". Благодаря оперативным действиям матери и медиков малыша удалось спасти.

В селе Коропово Чугуевского района Харьковской области вчера, 12 июня, утонул двухлетний мальчик. Трагедия произошла в бассейне на территории частного дома.

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