Девушки утонули в озере - ГСЧС сообщила подробности

На Закарпатье две девочки утонули в озере — в ГСЧС рассказали подробности трагедии
На Закарпатье в селе Батрадь две девочки утонули в водоеме. Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям извлекли тела и передали их полиции.
Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области воскресенье, 7 июля.
Две девочки утонули в озере
Трагедия произошла в Береговском районе в селе Батрадь. Четверо девочек-подростков гуляли, но одна из них поскользнулась и упала в воду.
Две ее подруги нырнули за ней, но одна из них смогла вернуться на берег. Водолазы ГСЧС достали тела утонувших девочек и передали их правоохранителям.
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