Девушки утонули в озере - ГСЧС сообщила подробности

Сотрудники ГСЧС ищут тела. Фото: ГСЧС

На Закарпатье в селе Батрадь две девочки утонули в водоеме. Водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям извлекли тела и передали их полиции.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области воскресенье, 7 июля.

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Трагедия произошла в Береговском районе в селе Батрадь. Четверо девочек-подростков гуляли, но одна из них поскользнулась и упала в воду.

Две ее подруги нырнули за ней, но одна из них смогла вернуться на берег. Водолазы ГСЧС достали тела утонувших девочек и передали их правоохранителям.

Водолаз достает тела утонувших девочек. Фото: ГСЧС

Тела утонувших девочек. Фото: ГСЧС

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