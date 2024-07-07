Дівчата втонули в озері — ДСНС повідомила подробиці

На Закарпатті дві дівчинки потонули в озері — в ДСНС розповіли подробиці трагедії
На Закарпатті у селі Батрадь дві дівчинки потонули у водоймі. Водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіла і передали їх поліції.
Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області неділю, 7 липня.
Дві дівчинки потонули в озері
Трагедія сталася у Берегівському районі в селі Батрадь. Четверо дівчаток-підлітків гуляли, але одна з них послизнулася і впала у воду.
Дві її подруги пірнули за нею, але лише одна з них змогла повернутися на берег. Водолази ДСНС дістали тіла потонулих дівчат та передали їх правоохоронцям.
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