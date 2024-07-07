Дівчата втонули в озері — ДСНС повідомила подробиці

Співробітники ДСНС шукають тіла. Фото: ДСНС

На Закарпатті у селі Батрадь дві дівчинки потонули у водоймі. Водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій дістали тіла і передали їх поліції.

Про це повідомили у ДСНС Закарпатської області неділю, 7 липня.

Читайте також:

Дві дівчинки потонули в озері

Трагедія сталася у Берегівському районі в селі Батрадь. Четверо дівчаток-підлітків гуляли, але одна з них послизнулася і впала у воду.

Дві її подруги пірнули за нею, але лише одна з них змогла повернутися на берег. Водолази ДСНС дістали тіла потонулих дівчат та передали їх правоохоронцям.

Водолаз дістає тіла потонулих дівчат. Фото: ДСНС

Тіла потонулих дівчат. Фото: ДСНС

Раніше ми повідомляли, що в місті Біляївка Одеської області сталася трагедія: маленька дитина впала у вигрібну яму. Хлопчику поставили діагноз "стан після утоплення". Завдяки оперативним діям матері та медиків малюка вдалося врятувати.

У селі Коропове Чугуївського району Харківської області вчора, 12 червня, потонув дворічний хлопчик. Трагедія сталась у басейні на території приватної садиби.