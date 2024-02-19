На Закарпатье депутата, который взорвал гранаты в сельсовете, перевели из больницы в СИЗО

Депутат Сергей Батрин, который взорвал гранаты. Фото: Виталий Глагола

Депутата Керецковского сельсовета, что на Закарпатье, Сергея Батрина перевели из больничной палаты в Ужгородский следственный изолятор. Как известно, 15 декабря 2023 года он подорвал гранаты прямо во время заседания сельсовета, в результате чего пострадали люди.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в понедельник, 19 февраля.

Пребывание депутата-подрывника в больнице

По его словам, 19 февраля Батрин был переведен из спецпалаты в больнице Ужгорода в местное СИЗО.

"Незадолго до того эксперты признали его вменяемым. До этого его лечили от последствий взрыва его же гранат в Керецковском сельсовете", — добавил журналист.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Глаголы

Глагола 14 февраля также сообщал, что судебно-психиатрическая экспертиза депутата была завершена.

Он добавил, что в результате такого поступка Батрина тогда погибли два человека, еще 26 получили ранения.

Скриншот сообщения из Telegram Виталия Глаголы

Что известно об инциденте с подрывом гранат на Закарпатье 15 декабря

Напомним, инцидент в Керецковском сельском совете произошел 15 декабря 2023 года. Возможной причиной этого мог стать конфликт между Батрином и главой сельсовета Михаилом Мушкой.

Депутату за такой поступок правоохранители сообщили о подозрении.

Как стало известно, Сергей Батрин перед этим событием написал предсмертную записку, которую посвятил нынешнему главе Керецковской громады.