На Закарпатье депутата, который взорвал гранаты в сельсовете, перевели из больницы в СИЗО
Депутата Керецковского сельсовета, что на Закарпатье, Сергея Батрина перевели из больничной палаты в Ужгородский следственный изолятор. Как известно, 15 декабря 2023 года он подорвал гранаты прямо во время заседания сельсовета, в результате чего пострадали люди.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram в понедельник, 19 февраля.
Пребывание депутата-подрывника в больнице
По его словам, 19 февраля Батрин был переведен из спецпалаты в больнице Ужгорода в местное СИЗО.
"Незадолго до того эксперты признали его вменяемым. До этого его лечили от последствий взрыва его же гранат в Керецковском сельсовете", — добавил журналист.
Глагола 14 февраля также сообщал, что судебно-психиатрическая экспертиза депутата была завершена.
Он добавил, что в результате такого поступка Батрина тогда погибли два человека, еще 26 получили ранения.
Что известно об инциденте с подрывом гранат на Закарпатье 15 декабря
Напомним, инцидент в Керецковском сельском совете произошел 15 декабря 2023 года. Возможной причиной этого мог стать конфликт между Батрином и главой сельсовета Михаилом Мушкой.
Депутату за такой поступок правоохранители сообщили о подозрении.
Как стало известно, Сергей Батрин перед этим событием написал предсмертную записку, которую посвятил нынешнему главе Керецковской громады.
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