На Закарпатті депутата, який підірвав гранати у сільраді, перевели з лікарні до СІЗО

Депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати. Фото: Віталій Глагола

Депутата Керецьківської сільради, що на Закарпатті, Сергія Батрина перевели з лікарняної палати до Ужгородського слідчого ізолятора. Як відомо, 15 грудня 2023 року він підірвав гранати прямо під час засідання сільради, внаслідок чого постраждали люди.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола в Telegram в понеділок, 19 лютого.

Перебування депутата-підривника в лікарні

За його словами, 19 лютого Батрина було переведено із спецпалати в лікарні Ужгорода до місцевого СІЗО.

"Незадовго до того експерти визнали його осудним. До цього його лікували від наслідків вибуху його ж гранат в Керецьківській сільраді", — додав журналіст.

Скриншот допису з Telegram Віталія Глаголи

Глагола 14 лютого також повідомляв, що судово-психіатричну експертизу депутата було завершено.

Він додав, що внаслідок такого вчинку Батрина тоді загинуло двоє людей, ще 26 отримали поранення.

Скриншот допису з Telegram Віталія Глаголи

Що відомо про інцидент з підривом гранат на Закарпатті 15 грудня

Нагадаємо, інцидент в Керецьківській сільській раді стався 15 грудня 2023 року. Можливою причиною цього міг стати конфлікт між Батрином та головою сільради Михайлом Мушкою.

Депутату за такий вчинок правоохоронці повідомили про підозру.

Як стало відомо, Сергій Батрин перед цієї подією написав передсмертну записку, яку присвятив нинішньому голові Керецьківської громади.