На Закарпатье мужчина прыгнул под колеса авто пограничников — подробности
В Закарпатской области пограничники совершали поиск нарушителей в воскресенье, 4 февраля. Во время их рейда перед служебным автомобилем внезапно выскочил неизвестный мужчина, сейчас он находится в реанимации.
Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Выскочил перед автомобилем пограничников
Так, пограничники Мукачевского отряда обнаружили лица, которые двигались в сторону реки Тиса вдоль государственной границы с Румынией. Во время поисковых мероприятий со стороны заградительного забора перед их служебным автомобилем внезапно выскочил мужчина.
"В результате столкновения мужчина получил травмы. Пограничники сразу вызвали полицию и "скорую", которая доставила пострадавшего в районную больницу. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении", — говорится в сообщении.
Там отметили, что травмированный неоднократно попадал в поле зрения, как причастный к противоправной деятельности, связанной с незаконной переправкой через границу.
Впоследствии пограничная полиция Румынии сообщила о задержании лиц, которые незаконно попали на территорию страны.
"По данному факту уведомлены другие правоохранительные органы и назначено служебное расследование. Проверка продолжается", — добавили в ГПСУ.
Напомним, что в Одесской области задержан организатор схемы переправки уклонистов за границу. Преступник вывозил мужчин призывного возраста в Молдову для дальнейшего трансфера в страны ЕС.
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