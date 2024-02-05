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На Закарпатті чоловік стрибнув під колеса авто прикордонників — подробиці

5 лютого 2024 19:18
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті чоловік стрибнув під колеса авто прикордонників — подробиці
Пошкоджене службове авто. Фото: ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Закарпатській області прикордонники здійснювали пошук порушників у неділю, 4 лютого. Під час їхнього рейду перед службовим автомобілем раптово вискочив невідомий чоловік, наразі він перебуває в реанімації.

Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Так, прикордонники Мукачівського загону виявили осіб, які рухалися у бік річки Тиса вздовж державного кордону з Румунією. Під час пошукових заходів, зі сторони загороджувального паркану перед їх службовим автомобілем раптово вискочив чоловік.

"Внаслідок зіткнення чоловік отримав травмування. Прикордонники одразу викликали поліцію та "швидку", яка доставила постраждалого у районну лікарню. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що травмований неодноразово потрапляв у поле зору, як причетний до протиправної діяльності, пов’язаної з незаконним переправленням через кордон.

Згодом прикордонна поліція Румунії повідомила про затримання осіб, які незаконно потрапили на територію країни.

"По даному факту повідомлені інші правоохоронні органи та призначено службове розслідування. Перевірка триває", — додали в ДПСУ.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що в Одеській області затримали організатора схеми переправлення ухилянтів за кордон. Злочинець вивозив чоловіків призовного віку до Молдови для подальшого трансферу до країн ЄС. 

Також ми писали, що мешканець Кривого Рогу намагався перетнути кордон з Румунією, щоб потім дістатися Німеччини. Щоб приховати свої наміри він сховав закордонний паспорт у боксі з їжею.

кордон
Румунія
прикордонники
ухилянти

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