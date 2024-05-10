На Закарпатье мужчина пытался переплыть Тису, хотя и имел разрешение на выезд за границу

Пограничники патрулируют реку Тиса. Фото иллюстративное: ГНСУ

На Закарпатье пограничники задержали мужчину, решившего переплыть реку Тиса, хотя имел все необходимые разрешения на выезд за границу. До этого мужчина посоветовался со "специалистами", которым за услугу уплатил еще 1500 долларов.

Эту историю рассказал офицер Мукачевского пограничного отряда Олег Селезнев изданию "Украинской правде".

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По словам Селезнева, этот случай оказался очень неординарным среди многочисленных схожих ситуаций, с которыми приходится сталкиваться пограничникам.

"Со справкой об исключении из учета, с действительными официальными документами переходил реку (Тису. - Ред.). У него действительно право было пересечения законным путем", — рассказал пограничник.

Однако он решил воспользоваться услугами человека, предлагавшего переправить его через реку Тису, за что уплатил 1500 долларов.

После задержки мужчины выяснилось, что он советовался со "специалистами", которые оставили ему впечатление, что его могут скрутить и мобилизовать, если он попытается выехать за границу легальным путем.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения в реке Тиса на Закарпатье обнаружили тела 28 мужчин, которые пытались переплести водоем и незаконно пересечь границу Украины. Однако, если добавить к такому способу еще случаи с горной местностью, то эта цифра еще больше.

Также мы рассказывали, что украинец захотел избежать военной службы и вышел на группировку, которая может с этим помочь. Пограничники Молдовы и двое гражданских взяли с уклониста 10 000 долларов за "сервис", но всех фигурантов разоблачили — им грозит лишение свободы.