На Закарпатті чоловік намагався переплисти Тису, хоч і мав дозвіл на виїзд закордон
На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який вирішив переплисти річку Тиса, хоча мав всі необхідні дозволи на виїзд за кордон. До цього чоловік порадився з "фахівцями", яким за послугу сплатив ще 1500 доларів.
Цю історію розповів офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов виданню "Українській правді".
Не шукав легких шляхів
За словами Селезньова, цей випадок виявився дуже неординарним серед численних подібних ситуацій, з якими доводиться стикатися прикордонникам.
"Із довідкою про виключення з обліку, із дійсними офіційними документами переходив річку (Тису. — Ред.). У нього дійсно право було перетину законним шляхом", — розповів прикордонник.
Однак він вирішив скористатися послугами людини, яка пропонувала переправити його через річку Тису, за що сплатив 1500 доларів.
Після затримки чоловіка з'ясувалося, що він радився з "фахівцями", які залишили йому враження, ніби його можуть скрутити та мобілізувати, якщо він спробує виїхати за кордон легальним шляхом.
Нагадаємо від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті виявили тіла 28 чоловіків, які намагалися переплести водойму та незаконно перетнути кордон України. Однак, якщо додати до такого способу ще випадки з гірською місцевістю, то ця цифра ще більша.
Також ми розповідали, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі.
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