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На Закарпатті чоловік намагався переплисти Тису, хоч і мав дозвіл на виїзд закордон

10 травня 2024 13:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Закарпатті чоловік намагався переплисти Тису, хоч і мав дозвіл на виїзд закордон
Прикордонники патрулюють річку Тиса. Фото ілюстративне: ДПСУ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який вирішив переплисти річку Тиса, хоча мав всі необхідні дозволи на виїзд за кордон. До цього чоловік порадився з "фахівцями", яким за послугу сплатив ще 1500 доларів.

Цю історію розповів офіцер Мукачівського прикордонного загону Олег Селезньов виданню "Українській правді".

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За словами Селезньова, цей випадок виявився дуже неординарним серед численних подібних ситуацій, з якими доводиться стикатися прикордонникам.

"Із довідкою про виключення з обліку, із дійсними офіційними документами переходив річку (Тису. — Ред.). У нього дійсно право було перетину законним шляхом", — розповів прикордонник.

Однак він вирішив скористатися послугами людини, яка пропонувала переправити його через річку Тису, за що сплатив 1500 доларів.

Після затримки чоловіка з'ясувалося, що він радився з "фахівцями", які залишили йому враження, ніби його можуть скрутити та мобілізувати, якщо він спробує виїхати за кордон легальним шляхом.

Нагадаємо від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті виявили тіла 28 чоловіків, які намагалися переплести водойму та незаконно перетнути кордон України. Однак, якщо додати до такого способу ще випадки з гірською місцевістю, то ця цифра ще більша. 

Також ми розповідали, що українець захотів уникнути військової служби та вийшов на угрупування, яке може з цим допомогти. Прикордонники Молдови та двоє цивільних взяли з ухилянта 10 000 доларів за "сервіс", але усіх фігурантів викрили — наразі їм загрожує позбавлення волі. 

українці
Україна
прикордонники
мобілізація
річка Тиса

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