Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В Закарпатье чиновник сбил велосипедиста — подробности инцидента arrow

В Закарпатье чиновник сбил велосипедиста — подробности инцидента

26 мая 2024 23:04
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Закарпатье чиновник сбил велосипедиста — подробности инцидента
Момент сбития велосипедиста. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Закарпатье чиновник сбил велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. При этом полиция официально не зарегистрировала этот инцидент.

Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола.

Читайте также:

Чиновник сбил велосипедиста

Автомобиль зарегистрирован на Ивана Демьянчука. Именно этот мужчина фигурирует в СМИ, как "Руководитель офиса реформ в Закарпатье".

Момент ДТП был зафиксирован камерой слежения. На видео видно, что белый автомобиль Toyota Rav4, зарегистрированный на Демьянчука, ехал на красный сигнал светофора.

Совершая это дорожное нарушение, автомобиль сбил велосипедиста, выехавшего на перекресток на зеленый сигнал светофора.

На видео можно увидеть, как парень падает с велосипеда на землю, затем поднимается и становится перед машиной. Водитель его объезжает и уезжает.

На сайте полиции Закарпатской области сообщения об инциденте отсутствуют. О состоянии сбитого велосипедиста тоже ничего не известно.

Ранее мы сообщали, что во Львове полицейские жестоко задержали женщину на велосипеде. Она двигалась по тротуару.

Также во Львове пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Впоследствии правоохранители задержали виновника инцидента.

ДТП
велосипеды
полиция
транспорт
чиновники
Закарпатье

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

19 мая 2024

20:01В Крыму поразили российский малый ракетный корабль "Циклон", есть жертвы, — СМИ

20 мая 2024

21:45 В ТЦК рассказали, как ВВК оценивает пригодность к службе

23 мая 2024

14:59 Ливни, грозы и шквалы — синоптик Диденко предупредила украинцев об ухудшении погоды завтра

24 мая 2024

18:46 В Польше украинским мужчинам с просроченными паспортами начали выдавать проездные документы