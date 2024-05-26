В Закарпатье чиновник сбил велосипедиста — подробности инцидента

Момент сбития велосипедиста. Фото: скриншот

В Закарпатье чиновник сбил велосипедиста и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. При этом полиция официально не зарегистрировала этот инцидент.

Об этом сообщает местный журналист Виталий Глагола.

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Чиновник сбил велосипедиста

Автомобиль зарегистрирован на Ивана Демьянчука. Именно этот мужчина фигурирует в СМИ, как "Руководитель офиса реформ в Закарпатье".

Момент ДТП был зафиксирован камерой слежения. На видео видно, что белый автомобиль Toyota Rav4, зарегистрированный на Демьянчука, ехал на красный сигнал светофора.

Совершая это дорожное нарушение, автомобиль сбил велосипедиста, выехавшего на перекресток на зеленый сигнал светофора.

На видео можно увидеть, как парень падает с велосипеда на землю, затем поднимается и становится перед машиной. Водитель его объезжает и уезжает.

На сайте полиции Закарпатской области сообщения об инциденте отсутствуют. О состоянии сбитого велосипедиста тоже ничего не известно.

Ранее мы сообщали, что во Львове полицейские жестоко задержали женщину на велосипеде. Она двигалась по тротуару.

Также во Львове пьяный водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Впоследствии правоохранители задержали виновника инцидента.